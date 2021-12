Az improvizációs versenyen főleg szólótáncosok indultak. Tíz zenéből kellett választaniuk a résztvevőknek, és erre kellett másfél percen keresztül táncolni improvizatív jelleggel. Kötelező elemek – mint például a műkorcsolyában – nincsenek, ahogy konkrét lefektetett szabályok sem, a lényeg, hogy a másfél percet végig kell tudni táncolni. A háromtagú zsűri ezt pontozta: a technikai tudást, és hogy a versenyző bensőjéből jövő mozdulatok mennyire harmonikusak, hogy alkotnak a produkció végére kerek egészet. Borókának ez nem volt idegen terep, hiszen az iskolában az improvizáció órai anyag, a foglalkozásokon rendre előkerül. Igaz, a felkészülésre nem volt sok idejük, de heti négy órában, próbák formájában készültek, és sok munkát fektettek bele, aminek meg is lett az eredménye. Boróka, mint mondta, a tánccal a jövőben is komolyan szeretne foglalkozni, a távoli jövőt illető terveiben az is szerepel, hogy táncpedagógus legyen.