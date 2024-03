Bár a Fejér Megyei Hírlap és a város szépségkirálynőjeként is ismert hölgy néhány hónappal ezelőtt Székesfehérvárra költözött, de a gyermekekből álló tánccsoportja Dél-Fejérhez, azon belül is Mátyásdombhoz köti. Mint mondja, szerencsésnek érzi magát, hiszen szinte minden álma teljesült: a munkája a hobbija! – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n.

Dudás Patrícia: A szépségversenyek megalapozták a jövőmet

Fotó: Radnai Zoltán

Kezdjük egy kis időutazással: Hogyan jutottál anno arra az elhatározásra, hogy jelentkezel a Fehérvár Szépe – Fe­jér Megyei Hírlap versenyre 2016-ban, majd néhány évre rá a Tündérszépekre? Milyen érzések kavarognak most benned?

– Kislány koromban láttam a Fejér Megyei Hírlapban, hogy van ez a verseny, és a családom mindig mondta, „ha egyszer felnősz, kislányom, te is ott lehetsz”. Akkor még nem fogtam fel, mit is jelentene ez, de legbelül álmodoztam róla, mikor jön el az idő, amikor megpróbálhatom. 2015-ös évben aztán megtört a jég: elindultam az Ezerjó szépén, valamint a középiskolás szépségversenyen. Mindkét megmérettetésen olyan sikerekkel és jó élményekkel gazdagodhattam, hogy 2016-ban a Fehérvár Szépe – Fejér Megyei Hírlap versenyén is elindultam, mint utólag kiderült, nem hiába, hiszen az én fejemre kerülhetett a korona. Majd kis időre rá pedig a Tündérszépeken próbáltam szerencsét, képviselve Mátyásdombot és Fejér megyét.

– Milyen jól tetted! Mit adtak hozzá a személyiségedhez ezek a szépségversenyek?

Nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak, sok kapcsolat alakult ki, és az ismertség meglapozta a jövőmet. A tánctéren is mindig kamatoztathattam ezt a nyereményt, és ráadásul elvihettem anyukámat egy gyönyörű nyaralásra is Krétára. Meleg szívvel gondolok vissza mindenre, ami ez idő alatt történt és alakult. Határozottabb lettem az élet több területén, létrehoztam a Princess Tánc-Sport Egyesületemet, így örömmel csinálhattam és csinálhatom mind a mai napig, amit szeretek.

Szép szavak! Említetted, megalapoztad a jövődet: milyen új ajtók nyíltak meg előtted?

– A szépségversenyek után felköltöztem 4-5 évre Budapestre, és a táncban is megnyíltak az utak: videoklipekben, híres film­forgatásokon, sorozatokban, színházi szerepekben és további szépségversenyeken fordultam meg. Majd Fehérvárra tértem vissza, és ma már csak a tánccal és az oktatással foglalkozom. Az egyesület bővül, a sikerek halmozódnak és bajnoki címekkel gazdagodunk. Székesfehérvár és vonzáskörzetét foghatom a kezeim alatt, Enying, Mezőszentgyörgy, Gárdony és a további bővülő csoportjainkkal.

Az egykori szépségkirálynő tanácsa a jelentkezőknek: Nincs szükség álarcokra, bátran vállalják önmagukat!

Fotó: Radnai Zoltán

Mit tanácsolnál azoknak a lányoknak, akik első fotózásukra, szépségversenyükre készülnek a Tündérszépeken? Te magad tervezed, hogy újra elindulsz?

– Nagyon fontos, hogy önmagukat adják, és legyen céljuk a jövőben, olyan amivel tudják segíteni a közösséget és a saját motivációjukat. Nincs szükség az álarcokra, mindezt valóban őszinte szívvel és odaadással lehet megteremteni, illetve elérni. Bátran vállalják önmagukat! Számomra egyelőre véget ért a szépségversenyek világa, de soha ne mond, hogy soha. Az én utam jelenleg a tánc és az utánpótlás nevelése. Úgy érzem, ezen az úton kell a jövőben is haladnom!

