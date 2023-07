Gréta kiváló sportoló, a DFVE korábbi játékosa, most a Fradi színeiben hozza a sikereket. Úgy gondolnánk, hogy egy élsportoló sohasem lazít, feszített tempóban készül a meccsekre, nincs ideje az élet apróbb örömeire sem. A kivétel talán erősítheti most is a szabályt, hiszen Gurisatti Gréta olyan képet tett közzé az Instán, ami szokatlan tőle. Kedvesen mosolyog egy nagy hamburger és a sült krumpli hegyek társaságában. Sőt! Mi az ott? Jól látunk? Az egy pohár sör? Igeeeen! Ilyen az, mikor a bajnok lazít. Egészségedre Gréta!