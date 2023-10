„Nekem most jelenleg egyetlen célom van, hogy a párizsi olimpián tudjak szerepelni, ott a legjobb formát előhúzni. Igazából engem addig más nagyon nem is érdekel, nem is foglalkoztat. Megpróbálok mindent ez alá berendelni” – nyilatkozta Milák Kristóf.

Az elmúlt napokban Virth és a szövetségi kapitány, Sós Csaba is több helyen kritikusan nyilatkozott róla, és vasárnap Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke is hosszasan beszélt Milák kifogásolható hozzáállásáról.