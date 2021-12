A The Continental Literary Magazine térségünk legjobb szerzői mellett világhírű, angol nyelven publikáló szépírók, irodalmi húzó nevek írásainak is helyet ad. A nem angol nyelvű írások fordításait minden esetben anyanyelvi fordító végzi szoros együttműködésben a szerzővel, hogy a szövegek megfeleljenek az angolszász irodalmi piaci elvárásainak. A lap kinti megjelenéséhez továbbá hatalmas segítséget nyújtott a The New Yorker magazin alelnöke, Jonathan Marder is – tette hozzá.