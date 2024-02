Hétfőn temették el P. Nikolettet, aki múlt héten szerdán halt meg nagyon gyors lefolyású tüdőgyulladásban. Nincs annál szörnyűbb tragédia, mint amikor a saját gyermekét kell végső útra kísérniük a szülőknek.

Az édesanyja és az édesapja zokogva mesélték el a szon.hu hírportálnak, hogyan vesztették el négy nap alatt a lányukat, aki egyébként kitűnő tanuló volt a nagyecsedi református gimnáziumban, mindenki nagyon szerette.

Január 28-án vasárnap hajnalban kezdett belázasodni Nikolett, de akkor még nem kúszott fel nagyon magasra a lázmérő higanyszála. – Hétfőn betelefonáltam a háziorvoshoz, elmondtam a tüneteket, és hogy kezdett náthás is lenni – mesélte az édesanya. – Kaptunk 9.20-ra időpontot, megvizsgálta a doktor úr, és influenzát állapított meg, mézes teát, C-vitamint és sok pihenést javasolt, és 38,5 felett lázcsillapítást. Antibiotikumot nem kapott, mert azt mondta, erre a vírusra nem hat – kapta Nikolett anyukája az információt az orvostól.

Aznap egyre feljebb ment a láza, hiába adtak neki lázcsillapítókat, és vizes ruházták is, de nemhogy csökkent volna, egyre forróbb lett a beteg, 39,4-re is felment a láza.

– Kedden reggel újra hívtam a háziorvost, hogy nem használ semmi. Az asszisztens azt mondta, hogy kell idő a gyógyuláshoz, de ha ma csak lázasodik, akkor másnap vigyem el.

Aznap a párom is ment az orvoshoz, mert fájt a torka, ő is jelezte, hogy nagyon nincs jól a lányunk, egyre magasabb a láza. Kedden mintha egy kicsit jobban lett volna, mert másik fajta lázcsillapítót adtunk neki, amivel nem ment 39 fölé – zokogott az anyuka.

Niki ekkor még a nagymamájával is beszélt telefonon, és a barátnőinek is írogatott üzeneteket. Így a szülők azt hitték, hogy javul az állapota. Azonban este szólt, hogy fáj a háta és oldalt a bordája alatt, és elkezdett megint felmenni a láza. A szülők egyből telefonáltak az ügyeletre, ahol azt javasolták, hogy vigyék be a mátészalkai kórházba, mert tüdőgyulladása is lehet.

– Az ügyeleten azt mondták, hogy a láztól az izmai fájhatnak. Megvizsgálta egy orvos, akkor is mondta a kislányom, hogy nagyon fáj a háta. Hazaküldtek minket azzal, hogy ha rosszabbodna az állapota, akkor azonnal vigyük vissza a gyermek ambulanciára.

Este tíz óra körül még a saját lábán ment haza, otthon átöltözött és lefeküdt az édesanyja mellé. Ekkor már mellkasfájdalomra panaszkodott, és hányt is. Pár perc múlva köhögött, és véreset köpött. Azonnal szedelőzködtek, hogy visszamennek az ambulanciára, de ekkor már nem tudott magától öltözni, fel kellett adni rá a ruhákat.

Az ambulancián már egyből oxigénre rakták, alig tudták megmérni a vérnyomását. – Három műszert is hoztak, mert azt hitték, hogy nem jó a vérnyomásmérő, 60/147-et mutatott, és egyfolytában mondta Nikike, hogy hol fáj neki. A gyermek ambulancián nem akarták elhinni, hogy előtte nem sokkal már jártunk a kórházban

– részletezte az édesanyja.

A kislány állapota gyorsan romlott, így mentővel átszállították a nyíregyházi kórházba, ahova már nagyon rossz állapotba került. A mentőben kapott gyógyszert, de továbbra is fájdalmakra panaszkodott. A nyíregyházi kórházban a röntgen felvétel kétoldalú tüdőgyulladást mutatott ki, de akkor még nem értették, hogy miért köp véreset, ezért CT felvételt is készítettek. – Az orvos azt mondta, hogy embóliát nem mutat ki a felvétel, de vizenyős lett a tüdeje.

Amikor az intenzívre bevitték, orrán száján jött a vér, rá akarták rakni a lélegeztető gépet is, de emiatt nehezen ment. Kiküldtek minket, és utána már a csak a halálhírét közölték – mondta sírva az édesanyja.

A szülők a mai napig nem értik, hogy mi történhetett, hogy lehet, hogy ilyen gyorsan elveszítették egyetlen gyermeküket. Vele együtt valahol ők is meghaltak, a mai napig várják, hogy hátha hazajön iskola után, de már soha nem fog.

A szülők szeretnék megtudni, hogy mi okozta Nikolett tragikus halálát, és hogy történt-e mulasztás, így rendőrségi feljelentést fognak tenni. A szon.hu megkereste az ügyben az Országos Mentőszolgálatot, és a megyei kórházat, de eddig nem kapak választ.