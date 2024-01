Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a megkötött megállapodások nyomán az eddigieknél is szorosabb lesz a külügyi együttműködés, ezek alapján szorosabbra vonják a kulturális kapcsolatokat, megerősítik a közös fellépést a nemzetközi bűnözés ellen, továbbá bővülhet a magyar vízgazdálkodási technológiák exportja is a délkelet-ázsiai országba.