A pénzügyminiszter szerint a 2008-as válságban nem volt mozgástér a gazdaság támogatására, míg most, a 2020–21-es válságban ezt a kormányzati erőforrások átrendezésével meg lehetett valósítani. Olyan gazdasági programot sikerült összeállítani, amely a GDP 36 százalékának megfelelő méretű volt - írja tudósításában a Magyar Nemzet.

Az egyik irány a családok támogatása volt, a másik a vállalatok megsegítése a nehéz helyzetben, és egyben a beruházások növelése, emellett olyan szabályozás, ezen belül adócsökkentés, amely lehetővé teszi, hogy a járvány után kialakuló új gazdasági helyzetben a magyar gazdaság versenyképes lehessen.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy mindezt természetesen finanszírozni is kellett, amiben döntő szerepe volt a lakossági megtakarításoknak, de a jelentős volumen miatt szükség volt külföldi kötvénykibocsátásokra is, amelyekre igen kedvező feltételekkel került sor. Mindebben nagy szerepe volt a jegybank segítségének is, hisz megfelelő monetáris politikával támogatta a programot.

A beruházási ráta a járvány időszakában sem esett vissza, sőt igen rég látott magas szintre emelkedett, sok komoly, nagy cég kezdte meg vagy folytatta magyarországi beruházásait. Ez döntő jelentőségű a következő évek gazdasági növekedése, fejlődése szempontjából.

Varga Mihály szerint komoly feladat lesz, hogy a 2019-ig folyamatos államadósság-csökkenés folytatódjon, hisz az elmúlt két évben elkerülhetetlenül megugrott a szint. Az alacsonyabb adósság döntő az ország sérülékenységének csökkentése szempontjából.

Döntő szerep a gazdasági válság kezelésében

– A nemzetközi koronavírus-járvány okozta válság leküzdésében a kormány, a kamara és a piaci résztvevők együttműködése döntő jelentőségű volt, hiszen így gyorsabban sikerült meghozni a szükséges döntéseket – jelentette ki a Magyar Nemzet tudósítása szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) rendezvényén a kamara elnöke. Parragh László hangsúlyozta:

az állami beavatkozás egyes helyzetekben elkerülhetetlen, és ez sok csődöt is megelőzött.

A kamara részt vett a gazdaságvédelmi akciótervben, rendszeresen jelezték a kormánynak, hogy a vállalkozók milyen problémákról számoltak be, és a kamarai javaslatok sok esetben be is kerültek a programba.

Parragh László, az MKIK elnökeForrás: Mirkó István / Magyar Nemzet

Ilyenek voltak a hitelmoratórium és annak meghosszabbítása, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése a gazdaság egyensúlyának figyelembevételével, továbbá a szociális hozzájárulási adó egyidejű csökkentésével, a helyi iparűzési adó felezése, a kiszállított készételek áfacsökkentése, ami lehetővé tette az ágazat túlélését.

Az MKIK és a kormány hosszú évek óta köt új és újabb megállapodásokat, ezeket pedig mindig be is tartotta mind a két oldal. Parragh László szerint az együttműködés így hosszú távon sikeres.

Borítóképünkön Varga Mihály pénzügyminiszter, fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet