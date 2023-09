Gécsek Fanni korábban teniszezett is, de tanulmányait sem hanyagolta el: marketing menedzseri diplomája mellett most már sportmenedzseri diplomája is van, amelyet az International Business Schoolban vett át Instagram-posztja szerint.

A fiatal lánynak rengetegen gratuláltak, köztük természetesen barátja, Dominik is.

A focista Marco Rossi szavaival élve csupán annyit írt a képhez: Easy – azaz magyarul könnyű.

Az "Easyt" először Marco Rossi szövetségi kapitány használta, miután a magyar válogatottat a Nemzetek Ligájában Anglia, Németország és Olaszország mellé sorsolták. Végül a válogatott kétszer verte az angolokat, egyszer pedig a németeket, aztán második lett - írja a Bors.