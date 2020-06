Már az aratásra készülnek

Már javában az aratásra készülnek a Pentele Mezőgazdasági Zrt.-nél, amelynek Venyimi úti telephelyén szerdán reggel gépszemlét (is) tartottak a szakemberek. A hosszúra nyúló, tavaszi aszályos időszak után, ha kicsit késve is, de megérkezett a gazdák által már nagyon várt csapadék, amely főként a kapásnövényeknek jött jól. A betakarítás megkezdése előtt jó közepes termésben reménykednek a gazdák.

– Ha az időjárás lehetővé teszi, június 25. előtt már el szeretnénk kezdeni az aratást. Lesz bőven feladatunk, hiszen a Pentele Mezőgazdasági Zrt. 163 hektáron őszi árpát, 164 hektáron repcét és 283 hektáron búzát termeszt. Plusz ehhez jönnek még a környékbeli (Baracs, Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Daruszentmiklós) kisebb termelők, magángazdálkodók – közel ekkora területről – akiktől átvesszük és feldolgozzuk a termést. A szerdai gépszemle célja, hogy részletesen áttekintsük az előttünk álló nyári hetek–hónapok munkáját, valamint, hogy ellenőrizzük, felkészítsük a rendelkezésre álló mezőgazdasági gépeinket – fogalmazott lapunknak a szemle helyszínén Márkli János, a Pentele Zrt. ügyvezetője, aki a várható terméshozamokról is szólt:

– A tél végén, kora tavasszal még úgy tűnt, hogy idén akár rekordtermés is összejöhet, ám az aszályos tavasz e reményeinket szertefoszlatta. Az ország számos területén komoly gondokat okozott és okoz a mai napig a hosszan tartó csapadékhiány, a növények gyakorlatilag a téli csapadékból „éltek” sokáig. Most úgy tűnik, ennek ellenére sem lesz különösebb okunk a panaszra, az előzetes számok azt mutatják, hogy jó közepes termés várható. A búza hektáronként 5-6 tonnát, a repce 3 tonnát, az árpa 6-6,5 tonnát hozhat átlagban. Az aratás után is számos fontos munkánk lesz, hiszen jön majd a bálázás és a talaj minőségének megőrzése érdekében a tarló beforgatása is.

Az agrárszakembert az utóbbi napok heves esőzésről és annak hatásairól is kérdeztük:

– Ha kicsit késve is, de legalább érkezett számottevő csapadék. Annak is örülhetünk, hogy térségünket nem sújtotta jégeső, nagyobb vihar, így komolyabb károk sem keletkeztek a földeken. Néhány friss adat: Baracs térségében közel 70, Dunaújváros és Nagyvenyim környékén 40-50 milliméter eső esett az utóbbi napokban. Mindez soknak tűnhet, ám érdemes hozzátenni, még így is jócskán messze vagyunk az átlagos csapadékmennyiségtől. Szomjaztak a földek, a kapásnövények esetében például kifejezetten jókor érkezett az égi áldás – mondta el lapunknak Márkli János, aki elárulta, a környéken betakarított gabonából jelentős mennyiség indul majd útra külhoni piacok felé, főként Olaszországba.

