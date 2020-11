A bankkártyás fizetésről: vélemények pró és kontra

A kormány idén áprilisban döntött, hogy 2021. január 1-től az online kasszát használó kereskedők kötelesek lesznek elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani a vásárlóiknak. Azonban sok a bizonytalanság a dolog körül, a kereskedők még nem kaptak teljes körű tájékoztatást, nem tudják pontosan, mi is vár rájuk.

A kormany.hu szerint a törvényjavaslat mintegy hatvanezer vállalkozást érint. Tavaly szeptemberben a NAV tájékoztatása szerint 213 ezer online kassza üzemelt Magyarországon, ami alapján 2021. január 1-től mindegyik mellett kötelező lesz biztosítani az elektronikus fizetést.

Az MNB legfrissebb jelentése alapján 2019 végén hazánkban közel 114 ezer fizikai kereskedőnél 147 ezer bankkártya-elfogadó terminál volt kihelyezve, így mintegy hatvanhatezer online kassza mellett nem áll(t) rendelkezésre bankkártyás fizetés.

A törvényjavaslati indoklás: „A világban zajló folyamatok rámutattak, hogy az elektronikus fizetések iránti igény folyamatosan nő, és a létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen biztonsági és érintésmentes fizetési megközelítésben egyaránt. Így az online pénztárgéppel rendelkezőknek kötelező lesz bármilyen formában, de elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk a vevőik számára. Fontos egyben az is, hogy ez elérhető és rendelkezésre álló legyen, azaz a vevő döntése alapján bármikor rendelkezésre álljon.”

A Pénzügyminisztérium a kormany.hu oldalon az alábbiakkal egészítette ezt ki: „A magyar családokat és az egész lakosság egészségét védi az, hogy ahol van online pénztárgép, ott 2021-től elektronikusan is lehet fizetni. A készpénzen ugyanis – a WHO vizsgálata szerint – a koronavírus akár kilenc napig is életképes maradhat. Az intézkedés a mintegy hatvanezer vállalkozásnak sem jelentene pluszterhet.”

Ennek ellenére nem véletlen, hogy a kártyás fizetés lehetőségének megteremtésével még hatvanezer kereskedő nem élt, mert ez szerintük nem kevés pénzbe kerül, a költségét pedig a kereskedőnek kell állnia, ami sok esetben a vásárlónál „landol”.

A Gazdasági Versenyhivatal tavaly nyáron tette közzé a kártyás elfogadásról folytatott ágazati vizsgálatának eredményeit. Ennek egyik következtetése az volt, hogy a legalacsonyabb forgalmú kereskedők számára a bankkártya-elfogadás költségei – elsősorban a fix költségek miatt – olyan magasak, hogy egy részük számára nem éri meg. (Ha készpénzzel fizet a vásárló, a boltos azonnal megkapja a pénzét. Ha bankkártyával, akkor várnia kell, ameddig a bankja átvezeti a bevételt, de a pénze ilyenkor kevesebb marad. A bank ugyanis levonja a kártyahasználat díját.) A Gazdasági Versenyhivatal egy tanulmánya szerint a kis forgalmú – elsősorban a falusi – üzleteket érinti hátrányosan a bankkártyával való fizetés, mivel minél kisebb a forgalom, annál nagyobb a kártyahasználat díja, és ez fordítva is igaz. Viszont az azonnali fizetésen alapuló megoldások jók lennének. A másik oldal: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) naponta átlagosan tízmillió nyugta adatai futnak be 213 ezer online kasszából.

Valós idejű adatokat küldenek az adóhivatalnak egyebek között az alábbi szektorok: kiskereskedelem, gyógyszertár, jármű-kiskereskedelem, -javítás, vendéglátás, személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, pénzváltás, kölcsönzés, diszkó működtetése, egyes javítási tevékenységek, ruházat mosása, vegytisztítása, vasalása, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, testedzési szolgáltatás. A készpénzállomány tavaly újabb rekordot döntött Magyarországon: elérte a 6965,3 milliárd forintot.

(A készpénzforgalomnak óriási hátránya, hogy a pénz kezelése, szállítása, őrzése, számolása évente akár 400 milliárd forintba is kerülhet, persze ezt is a fogyasztók fizetik.)

Sokan gondolják, hogy az elektronikus fizetési lehetőség kötelezővé tétele a kormány gazdaságfehérítő intézkedéseinek újabb eleme.

Közéjük tartoznak a dunaújvárosi kereskedők is, legalábbis azok, akiket megkérdeztünk az ügyben. Általános vélemény, hogy még semmilyen információt nem kaptak a bankok részéről. Nem tudni, a terminálokat kik üzemelik be, annak milyen költségei lesznek. Azt sem tudni, hogy fizetés esetén kit, milyen költség terhel, de a legnagyobb problémának azt tartják, hogy kevesebb lesz a készpénzforgalmuk, a vállalkozóknak mindent utalniuk kell, ha készpénzre van szükségük, akkor kártyahasználattal kell a pénzükhöz jutni, ennek pedig mindig megkérik a bankok az árát. Kizártnak tartják, hogy a kártyás fizetési lehetőség kötelezővé tétele nem okozna pluszköltségeket a vendéglátósoknak, kereskedőknek. Ez pedig a vendégeken, vásárlókon csapódik majd le, mert sokan kénytelenek lesznek árat emelni.

De mit mond az egyik dunaújvárosi bank szakembere? A bankárok véleménye az, hogy mindenféle állami támogatás ellenére, pluszköltségekkel jár majd a változás a kereskedők, a vendéglátósok számára. A banki pénzforgalom ugyanis költségekkel jár. Emellett több bank is külső céggel kötött szerződést a POS terminálok működtetésére, és ők is biztos, hogy felszámolnak költségeket. Az állam most a vírus miatt 80 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a POS-terminál telepítése esetében 2021. június 30-ig. A szakemberek szerint a vevőknek előnyös lesz, hogy egyre több helyen fizethetnek bankkártyával, bár a hazai fizetési szokások szerint nekik majdhogynem mindegy, mivel fizetnek, kártyával vagy készpénzzel. Az viszont szinte bizonyos, hogy a kereskedőknek, a vendéglátósoknak pluszkiadással jár majd a POS-terminál bevezetése.

(Forrás: adozona.hu, fintechzone.hu,

azenpenzem.hu.)