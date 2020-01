A piac még nem heverte ki az év végi ünnepeket

A kereskedők meglepve, de örömmel adnak hangot napok óta annak, hogy korábban nem volt arra példa, hogy az ünnepek után akkora legyen a forgalmuk, mint a napokban. Ez az időszak ugyanis ínséges szokott lenni.

És nem csak a leértékelt áruk kelendőek, hanem például a hús is. Magam is meglepve tapasztaltam múlt hét pénteken az egyik húsboltban, hogy délelőtt tíz órára szinte minden elfogyott. Hasonló tavaly húsvét előtt esett meg velem. De hogy jön ez a szokásos heti piaci körképünkhöz? A piacon pont az ellenkezőjét lehet tapasztalni. Árus alig, vevő alig. Az egyik savanyúság-kereskedő elmondta, pang a piac, még úgy is alig ad el valamit, hogy csak egyedül van kint a piacon. Pedig savanyúság jól jön ebben a téli, ködös, napfénymentes időszakban. Elsősorban a C-vitaminbomba, a savanyú káposzta szükségeltetik, amelynek kilóját hatszáz forintért árulják.

Zöldhagymát is vehettünk a dunaújvárosi piacon

A húsboltok viszont tegnap is tele voltak, a forgalmon nem nagyon érezni, hogy elsősorban a sertéshús ára lassan az egekbe szökik, kezdi utolérni a mindig is drága marhát.

A baromfira viszont nem panaszkodhatunk. Még az olyan különlegességek, mint a kakashere, a kacsacomb, vagy a pulykamellfilé sem éri el a kétezer forintot kilónként, miközben a valamikor a szegények ételének számító tepertőnek már több helyen négy­ezer forint kilója.

A gyümölcsök közül a mandarin hétről hétre drágább, már nyolcszáz forint felett van kilója, a kiwié pedig közelít az ezer forinthoz. A szőlő és a narancs viszont lefele megy, szőlőhöz 800–900 forintért már hozzájuthatunk, narancs pedig van már 300 forint alatt is.

A paradicsom és a paprika sokáig jól tartotta magát, de most már elértük a szokásos téli árat: 1000–1200 forint körül mozog kilója.

A zöldségfélék (krumpli, hagyma, fokhagyma, sárgarépa) ára stagnál, a fehérrépa ára elkezdett emelkedni 700 és 1200 forint között mérik kilóját, de erre csak le­gyintsünk, hiszen 2018-ban közel volt a 3000 forintos kilogrammonkénti árhoz.

A téli hónapokban mindig üdítő egy kis primőrt látni, most több helyen vásárolhattunk zöldhagymát, csomagját 150–200 forintért, és piros retek is kínálta magát 250-ért.