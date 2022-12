„Óriási csalódást érzek most, nagy nehézségekkel kellett megharcolnunk a torna előtt és a torna közben is, de nem keresek kifogásokat – mondta Didier Deschamps szövetségi kapitány. – Nagy öröm volt a stábbal és a játékosokkal osztozni ezen a vébékalandon. Amikor nem éred el a Grált, pedig nagyon közel voltál hozzá, az mindig nagyon fájdalmas érzés. Időbe telik még, amíg megemésztjük ezt a vereséget. Még jobban fájna, ha három nullára kikaptunk volna, akkor nem is lett volna mit mondanom most. Egy órán keresztül rosszul futballoztunk, utána bátran, energikusan, kiválóan, arra kényszerítettük az argentinokat, hogy mindent kihozzanak magukból, elmenjenek a végső határokig. Nem mondom, hogy mindent jól csináltunk a döntőben, de szívvel-lélekkel játszottunk, mint ahogyan az egész vébén. A semmiből jöttünk vissza! Még nehezebb megemészteni a kudarcot így, hiszen már karnyújtásnyira volt a cél.”

A L’Équipe információi szerint Didier Deschamps meghosszabbíthatja a szerződését, a szövetségi kapitány hajlandó lenne a 2024-es Európa-bajnokság végéig maradni. A lap kiemeli, hogy az Eb-trófea az egyetlen, amely hiányzik még Deschamps káprázatos gyűjteményéből.

„Nagyon szépen visszajött a csapat vert állásból, egy-két perccel a vége előtt meccslabdánk volt. Tizenegyesekkel kikaptunk ugyan, de ez az ezüstérem még így is a francia futball győzelme. Szomorúak vagyunk, azonban Franciaország jól teljesített, senki sem számított erre az eredményre a vébé elején. Magas szinten futballoztunk, remek csapatunk van, amely fiatal, nagyon fiatal. Kylian Mbappé nagyon gyors és nagyon erős. Ő a holnap, de igazából már a jelen embere is” – gratulált övéinek Noël Le Graët, a francia szövetség első embere.

„Természetesen megkértem Didier Deschamps-ot, hogy folytassa a munkáját, azt akarom, hogy folytassa! Mondtam neki, hogy meg kell emésztenie ez a második helyet” – nyilatkozta a döntő után Emmanuel Macron, a franciák köztársasági elnöke.

