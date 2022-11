– A mostanáig lejátszott mérkőzések nagy meglepetéseket hoztak számomra. A szaúdi válogatott elnyerte el a szimpátiám, hihetetlen nagy szívvel küzdöttek, és nem riadtak meg a feladattól, hogy Argentína legjobb fiai ellen lépnek pályára. Vagy a japán válogatott, amelyet ugyan nem tartottam gyengének, de esélyesnek sem, hogy megverik a németeket. Ugyan a második kör nem úgy jött össze számukra, mint a kezdés, szerintem ez nem von le az érdemeikből semmit sem – vonta le a következtetést.

– A második körben is volt meglepetés: Costa Rica, amely egy nagy zakó után állt fel. És Marokkó, nagyot küzdött! Én személy szerint nagyon kedvelem a latin focit, a brazil, a portugál és a spanyol válogatott meccseit várom a legjobban – mondta. Hozzáfűzte, hogy nagyon érdekes végjátékot remél. – Sokan sorban állnak a trófeáért, lesznek meglepetések. A franciák, az angolok is remek csapattal érkeztek, rájuk is érdemes odafigyelni. Nem lesz sétagalopp egyik csapatnak sem eljutni a fináléba. Az én megérzésem egy brazil vb-győzelem, de ki tudja, mit hoz a sors, ezt a játékot gólra játsszák – avatott be a végkifejletre vonatkozó tippjébe Bernadett.

