Szemétkupac helyett turistaútvonal a céljuk

Lakossági kezdeményezés eredményeként megtisztult és megszépült a település Adonyi és Kőbányai utcája.

Már az elmúlt év téli ünnepei is aktív pihenéssel teltek a kulcsi Sárosi család számára. Mert már akkor is célul tűzték ki, hogy az új esztendőt nemcsak a porta határain belül kezdik tiszta környezetben, hanem a kerítésükön kívül is rendet tesznek. Ebben az évben a jó példa ragadós lett, mert a négynapos takarítási akcióhoz többen csatlakoztak. Sőt, most nem csupán a felfoghatatlan mennyiségű szemetet takarították el, hanem önkormányzati segítséggel az utak állapotán is jelentősen javítottak a lakók, akik saját kezükbe vették a lakóhelyük környezetének megszépítését.

– Egyrészt azért ebben az időszakban dolgozunk, mert egészen egyszerűen ilyenkor van rá időnk, másrészt mert hiszünk abban, hogy megtisztult környezetben jobb elkezdeni a 2020. évet – mondta Sárosdi Gábor, a projekt ötletgazdája, egyik szervezője.

– Mivel ebbe az üdülőövezeti településrészbe egyre többen költöznek állandó lakosként is, egyre nagyobbak az igények is. A lakosságtól végre itt nem csak utasítással, elvárással és számonkéréssel találkozunk, hanem tettekkel is. Ezt településgondnokként mindenképp támogatom, az önkormányzat felé tolmácsolva pedig a lehetőségekhez képest a település vezetői segítséget nyújtanak a lakosoknak a szemét elszállításával és a kátyúzáshoz kohósalakkal. A jelenleg még az utca végén látható szemeteszsákokon kívül már 1800 liter szemetet elszállítottunk az utcából – mondta lapunknak Pulai Tibor településgondnok.

– Azt szeretnénk, hogy tágabb értelemben vett otthonunk egész évben szép maradjon, a házunk előtti közterületen ne az eldobott energiaitalos dobozok viruljanak, hanem szép turistaútvonal legyen. Örömmel vennénk, ha csatlakoznának hozzánk, hisz eldöntöttünk, hogy az egyszeri szemétszedésnél és kátyúzásnál nem állunk meg – tette hozzá Kókai Ibolya szervező.