Párbeszédbe elegyedtek a gyerekek és az állatok Mezőfalván

Tarkák, de fülük és farkuk is van, szemben a mondóka állításaival. Igen, a tehenekről van szó!

A gyermekdal valóságtartalmát testközelből, egy nyílt nap keretében tapasztalhatták meg csütörtök délelőtt a Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. világospusztai szarvasmarhatelepére kilátogatók. Reggel nyolc órától egészen délig mintegy 350 gyermek fordult meg – kísérőikkel karöltve – a bocik birodalmában. Valójában persze kifejlett tehenek is voltak itt, olyanok, mint a közelmúltban a hódmezővásárhelyi kiállításon hatodik helyezést bezsebelt Ida.

„Tudod te, milyenek a tehenek?” – csalogatott a plakát, a szervezők pedig e kérdés megválaszolásában segítettek a helyszínen: a bocik születéséről, a tehenek életéről és a tej útjáról egyaránt hallhattak a kisebb-nagyobb érdeklődők. Jó hír, hogy a nyílt nap két napon át tart, vagyis ma 8 és 11 óra között is látogatható a telephely! Egyedül a csoportok esetében szükséges előzetes bejelentkezés.

Hatalmasat bőgött a tehén – egyszer azt jelezte, fél, máskor azt, simogatást kér.

Nem ritka, hogy egy helyen ilyen különböző módon viselkedjen a tehénállomány, hiszen az állatok között vannak olyanok, amiket szándékosan az emberhez szoktattak, míg mások a kevés találkozó miatt tartanak a két lábon járóktól. Ezt a mezőfalva-világospusztai telephelyre látogató gyermekeknek Joó-Kovácsné Zsákovics Ildikó ágazati igazgatóhelyettes mesélte el. Rajta kívül még hárman – köztük Südi András ágazati igazgató – vállaltak csoportvezetést, a további segítők pedig a szalmabálás játszóháznál vagy éppen a tízórais standnál tevékenykedtek. Ez utóbbi helyszínen tejet, valamint kalácsra kent tejterméket kínáltak az élményekkel gazdagodott fiataloknak, egyfajta programzárásként.

A látogatók nem mellesleg több helyről érkeztek: a mezőfalva iak mellett például Kisapostag, Hantos, Dunaújváros, de még Dunaföldvár oktatási-nevelési intézményei­ből is a telephelyre utaztak a gyermekek és kísérőik.

Ha időrendben haladunk, a helyszínen előbb a dunaföldvári Pille csoporttal találkoztunk, amelynek tagjai éppen egy csoportképhez készülődtek. Ők egy maguk által rajzolt tarka bocival érkeztek vendégségbe, s leginkább a borjak simogatását, etetését élvezték.

Hasonló élményekről számoltak be a dunaújvárosi iskolások is, akik közül többeknek a tehénfejés is nagy élményt nyújtott – no persze szigorúan csak egy műtehénen kipróbálva a procedúrát!

A kisapostagi delegáció tagjai ottjártunkkor testközelből ismerkedtek meg az állatokkal: többen a hódmezővásárhelyi kiállításon idén hatodik helyet szerzett vemhes üszőt, Idát simogatták. „Másmilyen tapintású az orra, mint a válla!”, „Kisebb a tőgye!” – hangzottak el a ténymegállapítások. Ugyanitt az is kiderült: a telephelyen él a kiállításon korábban második helyen végzett szarvasmarha is, ám azt az állatot most nem tudták bemutatni a fiataloknak, hiszen a gazdája is csoportokat kísért.

Az 1976-ban létrejött világospusztai tehenészetben nem először tartanak többnapos nyílt napot, hiszen – mint a szervezők, vezetők megfogalmazták – a mezőgazdasághoz, állattenyésztéshez kapcsolódó nevelést sosem lehet elég korán kezdeni. Így a jelenlévők még egy formalinban tárolt embriót, illetve szarvakat is láthattak, s az is kiderült, mennyit iszik egy tehén egy nap. Ez négy nagy hordónyi vízmennyiséget jelent.

Forrás: feol.hu