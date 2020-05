Könnyebb megkeresni a pénzt, mint jól elkölteni

Nemrég két barátommal is beszéltem a pénzügyekről. Az egyik zsebét húzza a pénz, a másik spórolós. Az alábbiakban a tanulságos beszélgetés részleteit osztom meg név nélkül.

Két ellentétes példa

A koronavírus okozta válság sok embert hozott nehéz anyagi helyzetbe. Ismerek olyan fiatal szakmunkás magánvállalkozót, aki jó szakember lévén pár év alatt a családját a városi szűkös albérletből vidéki házba vitte, ezzel jobb körülményeket teremtve a gyermekeinek. Vett egy szép új autót, szabadidejében vitte a családot ide-oda. Úgy gondolta, az életet élni kell, ezért a bevételeit – igaz hasznos dolgokra, de – teljesen felélte. Egy havi tartalékkal rendelkezik, aminek lassan a végére érnek. Munka meg nincs ebben a helyzetben.

– Ki az, aki beenged a lakásába ilyenkor? Mindenki félti az életét, teljesen jogosan. Senki sem költ lakásfelújításra ebben a bizonytalan helyzetben. Mindenki a túlélésre játszik. Nem gondoltam a nehezebb időkre, ha ezt túléljük, ezen változtatok majd – mondta.

A másik barátom egyszerű melós srác, akit a szülei spórolásra neveltek. Hárman vannak testvérek, mindhárom saját lakással rendelkezik. Nincs tartozásuk, szépen lassan egyről a kettőre jutnak. Barátom pénzügyi fegyelmezettsége példaértékű. Amíg mások a devizahiteles csapdából próbáltak kikerülni, ő az összegyűjtött pénzéből teljesen felújította a lakását. Új ablak, új ajtó, csempe, szaniterek, bútorok stb. Ő az az ember, akinek nyújtózkodva sem lóg ki a lába a takaró alól, mégis megvan mindene, amire szüksége van.

Az életed múlhat azon, ha nincs pénzed!

– Miért tartod fontosnak a spórolást? – kérdeztem tőle.

– Van egy álszent nézetünk a pénzzel kapcsolatban. Alapvetően rossznak tartjuk, így nem beszélünk róla, de azért tudjuk, hogy nagyon nagy szükségünk van rá. A pénz jó dolog, mert ebből veszel ételt, ruhát, lakást, ha beteg vagy, gyógyszert. Ciki, ha betegen nem tudod kiváltani a gyógyszereidet. Mondok komolyabbat. Az életed múlhat azon, ha nincs pénzed! Most kell az MR vizsgálat? Nem ér rá fél év múlva, mert lehet, hogy akkor már késő… A gyógyulási esélyeidet növeled, ha van pénzed.

Mit csinálsz, ha elromlik a mosógéped, és nem tudod megjavíttatani? Drága hitelt veszel fel? Mondok rosszabbat. Csőtörésed van a falban. Fel kell törni a csempét, kicserélni a vezetéket, újracsempézni stb. Ez nem kis összeg. Az autó javításáról nem is beszélve. Én ezekre a hirtelen jövő dolgokra félretettem három havi fizetésemet. Ezenkívül van még pénzem, de ezt erre szánom. Továbbá hat havi fizetésem van tarcsiban a komolyabb esetekre. Ha beteg lennék, vagy megszűnne a munkahelyem. Ezek a pénzek olyanok, mintha nem is lennének. Sohasem nyúlok hozzájuk, csak ha valóban szükség van rá. Ezen kívül van a rendes megtakarításom, amit havonta mindig bővítek.

– Miért kell ekkora összeg?

– Ha, mondjuk, kirúgnak a munkahelyedről, és nincs pénzed, akkor bármit elvállalsz, hogy ne halj éhen. Ráadásul időd sem nagyon lesz új munkahelyet keresni, mert dolgozol. Ha van megtakarításod, két-három hónap alatt talán megtalálod azt a munkahelyet, ahol szívesen dolgoznál. Aztán még egy hónap kell, mire fizetést is kapsz. A hat havi tartalék egy biztos háttér ahhoz, hogy ne csússzon ki a talaj a talpad alól.

Ha nem költjük a pénzt, akkor az nem fogy

– Nagyon nagy összegekről beszélsz. Neked hogy sikerül félretenned?

– Nekem is sok-sok év kellett, mire ekkora tartalék összejött. Nekem az első a rezsi kifizetése. Ez sohasem maradhat el. Ezután megtervezem a hónapomat, hogy mire van szükségem. A fennmaradt összeg megy a megtakarításhoz. Heti adagokra elosztom a pénzemet, és abból gazdálkodok. A kijárási korlátozás alatt sokan pakolásba, rendszerezésbe, takarításba kezdtek, és rájöttek, hogy sok fölösleges, nem használt tárgyat halmoztak fel. Kiderült, hogy alacsonyabb szinten is jól meg lehet élni. Munkatársaim közül sokan még ilyenkor is rendelik az ételt, pedig most van idő főzőcskézni. Pedig, ha nem költjük a pénzt, akkor az nem fogy. Ugye? – nevet. – Amikor veszek valamit, egy kérdést felteszek magamnak. Valóban szükségem van rá? Így kizárom azt, hogy érzelmi felindultságból döntsek. Csak azért, mert menő, vagány, kívánatos, nem kell megvennem. Kinek vásárolok, magamnak vagy a haveroknak? Ne azért ismerjenek el, mert a legújabb ájfonom van, hanem azért, mert jól gondolkozok, jól igazgatom az életemet. Munkatársaim folyamatosan cserélgetik a telefonjaikat, én akkor, ha már valóban szükséges.

– Nálam az első a lakásvásárlás volt, igaz ott hitelt vettem fel, de ahogy tudtam, kitörlesztettem. Ezután vettem csak autót. Sokáig bringával jártam mindenhova. Tudod, hogy jó cuccokban járok, nem vagyok szakadt. De nem vagyok hajlandó egy farosért háromszoros árat fizetni, csak azért, mert az nagy márka. Boltba úgy megyek, hogy előtte összeírom, hogy mit akarok venni. Másra rá sem nézek.

– Hogyan kezdjem el a spórolást?

– Mindenki félre tud tenni. Te is! Ha eddig nem tudtál, akkor magasabb szinten éltél, mint amit megengedhettél volna magadnak. Én azt javaslom, hogy írd össze a vásárlásaidat. Egy hónap után látod, hogy mi az, amin lehet spórolni. Hónapról hónapra egyre tudatosabb és megfontoltabb leszel. Tedd fel mindig a kérdést: valóban szükségem van rá?