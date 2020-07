Horgászverseny palacsintával

2020. július 11-én, szombaton gyermek-horgászversenyt rendezett a Kulcsi Horgász Egyesület, a település Hullám utca alatti dunai partszakaszán.

Az idei már a hatodik alkalom, hogy horgászni hívták a gyerekeket és a családokat az egyesület tagja.

Céljuk most az volt, hogy a Duna partján élő gyermekeket kimozdítsák a karantén időszak bezártsága utána a szabadba, a friss levegőre. Törekvéseik ezúttal is remekül sikerültek, mert rekordszámú, huszonegy kishorgász családjaikkal, és sok nézelődő is úgy döntött, hogy a hűs szoba helyett a partot választja a rekkenő hőségben, és együtt tölti a szombat délelőtt. A Kulcsi Horgász Egyesület tagjai idén is hangulatos pikniket varázsoltak a verseny helyszínre. A vízpartot betöltötte a gyerekzsivaj és a partszakaszon vidám sokadalommal találkozhatott minden érdeklődő.

Hagyományosan zsíros kenyérrel és palacsintával, lángossal várták a versenyzőket, de a pandémiával kapcsolatos valamennyi előírást szigorúan betartották.

A versenyhelyek kisorsolása után minden versenyző elfoglalta a számára kijelölt pozíciót. A gyermek-horgászverseny szabályai szerint a felnőttek csak szerelni, csalizni, esetleg a leszakadt, beakadt horgok kigubancolásánál segíthettek, a legkisebbeknek leszedhették a halakat is.

A megmérettetés reggel nyolc óra harminc perctől tíz óra harminc percig tartott. Minden versenyző csak érvényes horgászengedély birtokában vehetett rész a versengésben. Az eredményeket a hivatalos mérlegelés után hirdették ki. Egy korcsoportban öt évestől tizenhárom éves korig versenyeztek a lurkók. Az éppen csak visszahúzódni kezdett Duna nem kényeztette el fogási rekordokat döntögetve a kis horgászpalántákat. Az első helyezett Posch Vince, a második helyezett Papp Martin lett, bronzérmes helyezést hárman értek el: Jónás Máté, Radnó Rita és Galina Anna. Minden versenyző emlékoklevelet, ajándékokat kapott, a dobogós helyezettek kupát is. A verseny végén az évek során már szokásossá vált, hogy versenyzők, szurkolók és rendezők közösen sülthalat lakomáznak, idén sajnos ez az előírásoknak megfelelően elmaradt.