Gyönyörű épületek, friss illatok, szép utcák

Nagy Péter Portugáliából kerékpárral jön haza, Dunaújvárosba. Portugália, Spanyolország, Franciaország után megérkezett Svájcba.

2020.08.07. péntek

Péntek reggel teljesen másképp ébredtem. Jó volt végre valakinek azt mondani, hogy jó reggelt. Hosszadalmas készülődés után úgy gondoltam, hogy valamivel viszonozni szeretném azt, hogy az otthonukba engedett Joana és barátja. Ezért a közeli pékségbe vezetett az utam, ahol már a bejárat előtt hosszú sor állt. Úgy kanyargott ez a sor, akárcsak a frissen sült ezernyi különleges sütemény és kenyerek illata a levegőben. Egyszerű díszlet, lisztes zsákok a földön heverve, mint egy barikád az erőd körül. A katonák pedig a sütemények, szendvicsek és kenyerek. Mind szépen sorakoztak, s várták arra, hogy valaki elvigye őket. Nehéz is volt választani…

Amíg szépen lassan sorra kerültem bőven volt időm azon morfondírozni, hogy melyikeket is válasszam. Még a bolt előtt eltüntettem a szendvicset Nem tudtam ellenállni, a padra lecsücsülve szépen komótosan kiélveztem az ízeket. Aztán pár percnyi tekerés és következhettek az édességek. Joana csak egy felet evett meg, így nagy örömömre nekem marad a java. A barátja még korán reggel elment dolgozni, így én, mint édesszájú örömöm leltem minden falatban.

Visszatérek még Lyonba

Ez után összepakoltam a dolgaim, elköszöntünk egymástól, és szépen lassan elhagytam t. Kevés időt töltöttem el a városban, de biztos vagyok benne, hogy következő alkalommal több időt szentelek majd városnézésnek, ugyanis igazán tetszett az a kicsi is, amit láttam.

Az út szinte semmit sem változott, a Rhone folyó mentén haladtam. Az út annyival jobb a spanyolországi, illetve Portugál szakaszoknál, hogy itt rendes bicikli út fut a folyó mentén. Ez az Eurovelo 17 szakasza, a Via Rhone. Igaz párszor a jelölések hiánya mutatkozott, így néha eltévedtem. Egy pár magasabb domb is mutatkozott, ezek vezettek be az első völgybe, mondhatni ez egy igazi folyosó volt. Jobb kezem felől egy hatalmas fal, meredek szikla néhol fák kapaszkodnak az oldalába, s küzdve az életben maradásért. Bal oldalamon viszont magasabb dombok emelkedtek felém. Igazán jó szakasznak bizonyult ez. Az esti bevásárlás után még hosszú kilométereken keresztül dalolva, vidáman keresgéltem, míg egy alkalmas helyet nem találtam. Seyssel város közelében egy kalandpark mellett találtam meg a helyét amire már igazán vártam a nap végén. A borkóstoló nem maradt el, egy üveg Cuvée-t cipeltél magammal a vacsorához. Ehhez már csak társaság hiányzott. Biztos vagyok benne, hogy otthon ennek nem lesz majd híja.

2020.08.08. szombat

Másnap reggel korán útnak keltem, azzal a tudattal, hogy immár egy másik országba lépek majd be. Svájc csodásnak tűnt a képeken. Sose jártam még itt, így az izgatottságom érthető volt. Észre sem vettem, hogy átkeltem a határon. A reggelimért már Svájci frankban is fizethettem volna.

Itt egy fiatal családdal találkoztam, akik igazán barátságosak voltak. Apuka, anyuka és egy 6 éves kisfiú, plusz egy kutyus, így utaztak egy hétig, biciklivel. Szó szót követett, s kiderült, hogy rönk házakkal foglalkoznak, itt Svájcban és Kanadában egyaránt. Így a közös hang hamar megvolt, ugyanis már évek óta érdeklődöm az ilyen jellegű házak után. Miután a kisfiú részletesen bemutatta a biciklijét, amin néha bevallása szerint el is alszik, ugyanis nem ő végzi a munkát, csak hozzá van csatolva édesapukája biciklizéshez.

Elköszöntünk, és pár kilométer után el is értem Genf városát. Ami csakúgy, mint Lyon igazán tetszett. Gyönyörű épületek, friss illatok, szép utcák, rengeteg biciklis és ezernyi ember a tó körüli parton, ameddig a szem csak ellát. És ez nem változott egészen a napom végéig. Az út dombos volt, néhol autók hada suhant el mellettem, néhol pedig én a gyalogosok mellett. Még pár kilométer hátra van a tó menti szakaszból, amit majd a következő nap szeretnék befejezni.

Estére már csak a pihenés várt rám.

