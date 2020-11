Gulyáshús, pörköltcsomag vagy kockázott hús és apróhús

Gulyáshús, pörkölthús, apróhús, kockázott hús – mindenki találkozhatott már ilyen előre csomagolt termékekkel a boltok hűtőpultjaiban. A tőkehús feldolgozása során azt részeire, alkatrészeire szedik, és típusonként árusítják, legyen az sertés vagy marha, birka vagy vad. Mivel semmi nem kerül a szemétbe, mindent feldolgoznak, így nyilván maradnak olyan, a nemesebb részekről leeső darabok, amelyeket szintén nem kell eldobni: apróhúsként, darált húsként árulják azokat.

Tekintsünk most el a fine dining-tól, amikor az étkezés során 6-8 adag ételt szolgálnak fel, és az egész menüsort úgy alakították ki, hogy a fogások egymásra épülnek. Kisebb esszenciális adagok, hozzájuk párosított borokkal, többször a régi étkeket újragondolt gasztronómiai különlegességekkel.

Maradjunk a pörköltnél vagy a gulyásnál, semmi újragondolás, semmi „mangalica herehab” vaníliatükrön és társai. Illetve egynemű pörköltről beszélünk, nem vegyesről, amikor az alkatrészeket mi válogatjuk össze, és adottak a főzési idők az egyes húsokhoz. És tegyük még hozzá a témához, hogy nem hentesnél vásárolt húsból dolgozunk, hanem a fent említett előre csomagolt apróhúsból.

Kalandor­kodhatunk a különböző kockák között

Nyilván ez a ritkább eset, de előállhat ilyen is, főleg ha a ritkább húsfajtákból választunk, jelesül mondjuk a birkából. Kevés helyen lehet kapni birkacombot vagy lábszárat, még ez az apróhús izé sem mindig elérhető. Ha elérhető is, több baj is van vele. És itt most nem a különböző áruházláncok márkáit, húsüzemeket szeretnénk konkrétan pellengérre állítani, vagy kritizálni a termékeiket. Az egyik alapvető probléma, hogy az apróhús méretét már csak lefelé tudjuk mi magunk megváltoztatni. Igaz ez ízlés kérdése, van aki ­mikrokockából szereti a pörköltet van akinél egy darab, egy adag. Nyilván valahol középen van a megoldás, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy olyan jó 3-4 centis darabokból lehet a legízletesebb ételt főzni. Ha túl kicsi a húskocka, akkor vagy kiszárad vagy szétfő és nem pörköltet kapunk a végén, hanem valamiféle sűrű pürés masszát.

A másik buktató ezeknél az előre csomagolt apróhúsoknál, hogy a legritkább esetben való egy tálcányi adag ugyanabból az állatból, még kevésbé annak ugyanabból a részéből. Inkább vegyes darabok, más-más vágóállatból, esetleg más-más korú vágóállatból. Így a főzési idő máris meghatározhatatlanná válik, és előfordulhat, hogy az étel egyik része már elkészült, a másik még kemény. Be kell várni a keményebb részeket, amíg megpuhulnak, de addigra emezek már mostanság divatos gasztronyelven szólva „túlkészülnek”. Személyes tapasztalat igazolja a fentebb leírtakat. Birkapörkölt készült minap, apróhús, leánykori nevén pörköltcsomag volt az alapanyag. Városi körülmények között november derekán bográcsozni nehéz, így maradt a tűzhely és a vaslábas. Hat órán keresztül főtt az étel, rázva volt nem keverve, mégis a végeredmény egy – igaz nagyon ízletes, de – fura állagú valami lett, mert volt húsdarab, ami péppé főtt, és volt, ami épphogy nem volt már kemény.

A suta tanulságot tehát le lehet vonni, ha rákészülünk és meg akarjuk adni a módját, akkor vegyünk a recepthez előírt megfelelő fajtájú húst, és mi dolgozzuk fel, kezdve annak szeletelésétől. Az ilyen apróhúsféléket meg hagyjuk meg a hortobágyi húsos palacsintának.