Az anyaországgal ismerkedtek a székelyudvarhelyi iskolások

Nem először érkeztek kedves vendégek Székelyudvarhelyről Dunaföldvárra. Az ottani Bányai János Szakközépiskola diákjai és kísérő tanárai a Határtalanul! program adta lehetőséggel élve ismerkedtek az anyaországgal.

A Határtalanul! program célja a magyar–magyar kapcsolatok építése, a személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése. Kiss Emesével, a legutóbbi idelátogató csoport vezetőjével beszélgettünk.

– A székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskola Hargita megye egyik legnagyobb szakképző intézménye. Iskolánk profilja a textil-, az elektronikai, fa- és építőiparhoz kapcsolódik, de sportos és fodrászképzésünk is van. Matematika szakos tanár vagyok. Már korábban is jártak itt diákjaink, és az itteniek is már kétszer voltak nálunk. A jövőben is várjuk az újabb csoportjaikat. Három osztályból valók a most ide érkezett diákjaink. Nagyon tartalmas és csodálatos, három egész napot töltöttünk itt, Magyarországon. Egyik nap Pécsen jártunk, ahol egy sörfőzdét nézhettünk meg. Egy kicsit meg is kóstolhattuk a termékeket. Ezután egy városnéző program következett. Másnap Tihanyba utaztunk, az apátságba tartottunk, ahol egészen kiváló kalauzt kaptunk, aki a diákok figyelmét kiválóan magával ragadta, s ezt követően bobozásra volt lehetőségünk. Utána tettünk egy kiadós sétát a Legendárium körúton. Végül a harmadik napon a paksi atomerőműbe látogattunk el, ami szintén fantasztikus élmény volt. Hihetetlenül szerencsésnek gondoljuk magunkat ezért a gazdag programsorozatért. Tartalmasan telt az időnk. Nagy örömünkre a vendéglátóink Dunaföldvárt is bemutatták nekünk. Nagyon szép és kedves kisvárost ismertünk meg benne, a Duna partja például egy igazi gyöngyszemnek mutatkozott a mi szemünkben. Amíg itt voltunk, mindenki nagyon kedves volt velünk, ezért alig várjuk, hogy ha legközelebb lehetőség nyílik egy hasonló kirándulásra, akkor azon ismét részt vehessünk.

Némethné Márton Renáta, a Szekszárdi Szakképzési Centrum Magyar László Szakképző Iskolájának megbízott igazgatója örömmel látta a vendégeket.

– A Határtalanul! elnevezésű pályázat keretében érkeztek hozzánk Székelyudvarhelyről a partnerünk, a Bányai János Műszaki Szakközépiskola tanulói és kísérő tanárai. A profiljuk a miénkhez hasonló, és ezért is választottuk őket. Nálunk jelenleg a nappali tagozaton épület- és szerkezetlakatos- valamint hegesztőképzéseink vannak, továbbá cukrászok, pékek és kiskereskedelmi eladók tanulják a szakmájukat. A mi iskolánk családias hangulata egy vonzerőt jelenthet a tanulók számára.

A mostani vendégeinkkel már negyedik éve sikeres az együttműködésünk. Úgy érzem, hogy nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a külhoni diákokkal és a tanáraikkal. A számukra összeállított, sikeres program Fazekas Attiláné és Fejné Keresztes Andrea kolléganőimet dicséri. A pályázat célja elsődlegesen a kapcsolattartás, de mindent megtettünk annak érdekében, hogy valóban élményekben gazdag legyen az itteni tartózkodásuk. Fontos volt, hogy a mi iskolánkat, valamint az itteni környéket is megismerjék. Minden évben más programot szervezünk a számukra. Mivel Budapestre gyakrabban vezet a kirándulók útja, ezért most az érdekesség kedvéért Pécsre kalauzoltuk őket. Beigazolódott, hogy jó döntés volt, nagyon élvezték ezt a lehetőséget is. Ez alkalommal huszonöt gyerek érkezett, két kísérő tanárral. Igyekeztünk úgy válogatni a lehetőségek közül, hogy felkeltsük vele a diákok érdeklődését, s elnyerjük tetszésüket. Ezért került a kulturális programok mellé a bobozás, vagy például a sörfőzde meglátogatása. Egy ilyen kapcsolat természetesen akkor az igazi, ha kölcsönössé válnak a lehetőségek. Szerencsére a jövő év tavaszán mi látogathatunk el hozzájuk. Értelemszerűen minden évben más-más tanulókat viszünk ezekre az utakra, ezért semmiképpen sem válnak sablonossá az útjaink. Van egy olyan pályázatunk is, amivel a mi diákjaink hazai kirándulását támogathatjuk. Ebben a tanévben kilenc ilyenre kerül sor. Egy másik Határtalanul!-pályázat keretén belül tavasszal Szlovákiába fogunk utazni. Ezeket a programokat a középiskolás korosztály diákjai még mindig nagyon élvezik.