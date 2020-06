Asztronauta? Nem, csak egy fogorvos...

Ma reggel egy római barátnőmmel váltottam pár szót, arról kérdezett hogy éltük meg a járványt Milánóban, hiszen Rómában sokkal kevesebb volt a beteg. Elmesélte milyen volt kisgyerekes anyukaként mindennap kitalálni valami újat a karantén ideje alatt, hogy a gyerekek ne szenvedjenek a bezártságtól. Kitalálta hogyan lehet megemelni a bicikli hátsó kerekét hogy a bicikli egyhelyben maradjon, és használható legyen a gyerekszobában. Elmesélte az első közös tésztaszaggatást, és az online iskolát. Tegnap, a járvány után először, elvitte 8 éves fiát a fogászatra, ahol a fogorvos teljes védőöltözetben volt, és a fején zárt sisakot viselt. Az orvos, hogy oldja a feszültséget, bevállalta hogy nemcsak fogorvos, de űrhajós is.

A mai hírekben egy Bari-ban élő 21 éves pincérfiúról olvashattunk, akinek koronavírus tesztje pozitív lett, de teljesen tünetmentes volt. Kilenc tagú családjának karantént rendeltek el, de a fiatal pincér karantén helyett inkább elment dolgozni. A rendőrség ellenőrizte a karantén betartását, így derült ki, hogy nem maradt otthon. Végül megtalálták a munkahelyén, ahol azzal védekezett hogy munkahelye elvesztésétől félt, ezért nem is szólt senkinek az étteremben. Az étterem összes dolgozója karanténba került, és lehetséges hogy az éttermet is bezárják egy időre.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 39839, az elmúlt huszonnégy órában 318 az új fertőzött. 5916-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 408 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 33659-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 160092-en gyógyultak, közülük ma 1737-en.

Az elhalálozottak száma 33530, közülük ma 55-en hunytak el.

A 33530 elhunyt kor szerinti megoszlása:

0-49 között 1% 365 személy

50-59 között 3% 1132 személy

60-69 között 10% 3367 személy

70-79 között 26% 8778 személy

80-89 között 41% 13779 személy

90 és felette 18% 6109 személy

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 233515.

Az eddig elvégzett korona vírus tesztek száma 3962292 (összesen 2477302 személyt teszteltek, volt akit többször).

A mai napon összesen 52159 tesztet végeztek (covid betegek, gyógyultak és covid gyanúsak összesen), a teszt megközelítőleg 0,6%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 164 tesztből 1 lett pozitív.

25628 személyt ma teszteltek először (így lett 318 pozitív), a teszt 1,2%-os eredményt adott, minden 81 tesztből 1 lett pozitiv.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,14%-kal emelkedett.

Még mindig a 2. Fázisban vagyunk, de holnaptól újabb lazítások várnak ránk. Hogy mi változik holnaptól?

– Holnaptól szabadon mozoghatunk Olaszország területén, és nem kell többet önbevallást írni arról hogy hova megyünk és miért, ha elhagyjuk régiónkat.

– Holnaptól szabadon mozoghatunk a EU országai között és a Schengen-en belül.

– Változatlanul be kell tartanunk az egy méteres biztonsági távolságot, sportolás közben pedig két métert. Az ölelkezés, csók, puszi, változatlanul csak a családtagoknak és együttélőknek megengedett.

– Autóban csak családok és együttélők utazhatnak többen, egyéb esetben maximum két személy: aki vezet, és a másik személy a hátsó ülésen. Három személy csak abban az esetben utazhat egy autóban ha az autóban három sorban helyezkednek el az ülések. Ha nem családtagok vagy együttélők az együtt utazók, minden esetben kötelezö a szájmaszk viselete. Motoron csak egyedül, vagy családtaggal, együttélövel lehet utazni.

– Holnaptól továbbra is kötelező marad nyitott helyen (a szabadban is) a szájmaszk viselete Lombardia, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Campania régióban, valamint Genova városában. Az ország többi részén holnaptól nem kötelező a szájmaszk viselete nyitott helyen, csak abban az esetben ha a biztonsági távolságot nem lehet betartani.

– Holnaptól mindenki elutazhat a nyaralójába, és holnaptól lehet foglalni a hotelekben, bed and breakfast-ekben, üdülőhelyeken, bár még csak kevesen nyitnak meg a biztonsági szabályok miatt.

– Megnyitnak a konditermek, szépségszalonok, wellness központok, uszodák, de a medencében be kell tartani legalább hét méter távolságot.

– Továbbra sem lehet 21.00 óra után italt értékesíteni elvitelre, csak asztalnál lehet kiszolgálás.

– Holnaptól több régió (nem mindegyik, pl. Lombardia sem) engedélyezi a templomi esküvők megtartását, kevés résztvevővel, és kötelezően szájmaszk viselésével.

A temetéseken változatlanul maximum 15-en lehetnek jelen, szájmaszkot viselve.

Mit nem tehetünk?

– A június 7-e előtt Szicilia, Szardinia és Campania régióba érkezőknek változatlanul kötelező a karantén.

– A külföldi utazások sem lesznek teljesen gondtalanok, nem minden ország nyitott meg korlátlanul a turistáknak.

– Változatlanul tilos a csoportosulás.

– Barátokat, ismerősöket továbbra sem szállíthatunk motoron, egyedül Liguria régióban lehetséges, de csak szájmaszk és zárt bukósisak viselésével.

– A strandon nem lehet akárhova leszúrni a napernyőt, kötelező a 10 négyzetméteres terület megtartása az ernyő körül, Veneto és Emilia-Romagna régióban pedig a 12 négyzetméter.

– Továbbra sem nyithatnak meg a szaunák és a gőzfürdők. A szépségszalonokban kötelező a szájmaszk a dolgozóknak és a vendégeknek egyaránt.

– Tilos táncolni. A disco-k is készülnek a júniusi nyitásra, de csak hallgatni lehet a zenét, táncolni nem.

– Továbbra is tilos a büfé az esküvői ebéden vagy vacsorán, csak pincér szolgálhatja fel az ételt asztalnál.

Holnap kiderül hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban.