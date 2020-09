A Magyar Természetjáró Szövetség elismerését vehette át Gyarmati Mária

A természetjárók napján, szeptember 19-én Dobogókőn kapta meg Gyarmati Mária, a Pentele Természetjáró Egyesület tagja a Természetjárás Fejlesztéséért Kitüntetésének bronz fokozatát. A díjazottal beszélgettem.

– Hogyan lesz valaki természetjáró? Mikor vett részt az első túráján?

– A természet szeretete, a mozgás igénye miatt kezdtem el túrázni. Több mint húsz éve járom a természetet, már hatvanhat éves vagyok, nagyon sok helyen jártam. Van, ahol többször is megfordultam, mert mindig lenyűgöz, hogy más-más arcát mutatja a természet az évszakok változásával.

– Ki tudna emelni pár dolgot, hogy miért jó túrázni? Mi fogta meg benne?

– A szabadban nyugalom van, csend, ott szó szerint kijárja magából az ember a feszültséget, nyugodtan, ugyanakkor feltöltődve érünk haza a nap végén. Látunk gyönyörű környezetben néha állatokat is, ha nem vagyunk nagyon zajosak. Jómagam a csoportos túrázást szeretem, ha beszélgetni akarok, akkor van kivel, ha pedig egyedül szeretnék lenni, előre megyek, mindenki eldönti, mihez van kedve. Érdemes kérdezni a tapasztaltabbaktól, sokat tanulunk egymástól a fákról, a gombákról, a madarakról, az erdő lakóiról.

– Melyik volt eddig a legemlékezetesebb túra élménye?

– Egy barlangászás volt számomra nagyon emlékezetes, és igazán büszke voltam magamra, hogy meg tudtam csinálni, de ma már nem mennék le. Fiatalon vakmerőbbek vagyunk, bár ötvenévesen kezdtem vízi túrázni, amit imádtam.

– Melyik a kedvenc túrahelyszíne Magyarországon és van olyan, ahol még nem járt és szeretne eljutni oda?

– Nekem a Zemplén a szívem csücske, csodaszép hely, sajnos nagyon messze van, így ritkán jutok el oda, rengeteg képet készítettünk az országos kék túra alatt, ami örök emlék. Természetesen sok hely van, ahol nem jártam, tervezem, hogy elmegyek ezekre a tájakra is. Szerencsére ez olyan sport, hogy bármeddig lehet csinálni, nem ritka, hogy nyolcvan év feletti túrázókkal is találkozunk.

– Milyennek ítéli meg a természetjárás-túrázás helyzetét? Mennyire népszerű manapság?

– Szerintem jó, de természetesen jobb is lehetne, kicsivel több pályázattal segíthetnének bennünket országos szinten is. Azt tapasztalom, hogy népszerű a túrázás, például az országos találkozón több mint ötszáz regisztrált résztvevő volt, de egyre kevesebb körünkben a fiatal.

– Milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy megkapja ezt az elismerést? Számított rá?

– Örültem a kitüntetések, nem számítottam rá, ezt nem ezért csinálja az ember, hanem a saját és a túratársak öröméért.

– Ez a Természetjárás fejlesztéséért díj mit jelent pontosan? Ha jól értem, akkor szervezési feladatokat is ellát? Mit jelent ez bővebben?

– Sokéves munka elismeréseként adományozzák a díjat. Odaítéléséhez több országos túrát is teljesíteni kell, például az országos kéktúrát, a dél-dunántúli túrát, az alföldi kerékpáros túrát, és vízi túrákon való részvétel is szükséges. A Pentele Természetjáró Egyesület szervezésében a Dunán innen Dunán túl gyalogtúrát szervezzük 8-50 kilométeres távo­kon, Adonytól egészen Dunavecséig. Rengeteg munka van benne, hiszen ilyenkor több száz embert is megmozgatunk. Természetesen részt veszünk a jelzések felfestésében, és buszos túrákat is szervezünk, ezekre a vezetett túráinkra sok külsős is eljár velünk. Én személy szerint – két társammal – rövid távú túrákat vezetek, ez áll a szívemhez legközelebb.

Vezető képünk illusztráció.