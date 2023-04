„A domain nevek regisztrációja ma már a legtöbb cégen keresztül automatikus és sok domain végződés esetében utólag ellenőrzik az adott oldalt. Ezért fordulhat elő, hogy egy-egy ilyen adathalász oldal néhány napig is elérhető. Érdemes jelezni akár a pénzintézet felé is, ha visszaélést tapasztalunk. A .hu és com végződésű domain nevek drágábbak, ezért a csalás céljából létrejött oldalak inkább az olcsó, párszáz forintos regisztrációs díjú .xyz vagy .pw oldalakat szeretik létrehozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden ilyen végződésű oldal ebből a célból jön létre, de ha gyanakodni kezdünk, ezt is érdemes megnéznünk” – figyelmeztet a szakértő.

Fontos változás április 1-től

Csárdi-Braunstein János a domain regisztráció kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy április 1-től fontos változások léptek életbe.

„Április elsejétől az eddigi öt év helyett lehetőség lesz a tíz éves .hu domain regisztációra, ami nagy segítség lehet azoknak a cégeknek, akik nem akarnak évről évre domain nevet hosszabbíttatni. Ezzel a lehetőséggel tíz évig nincs gondja az adott cégnek és nem kell attól tartania, hogy ez idő alatt megszűnik az általa kért domain név. A másik fontos változás április 1-től, hogy az eddigi 45 napos felmondás és a 60 napos törlés előtti parkolás ideje április 1-től lerövidül 30-30 napra. A változás mindkét státuszban lévő domain nevet érinteni fog, tehát az április 1. előtt felmondott, illetve törlés előtti domain nevek határideje lerövidül a változások életbelépésével.”