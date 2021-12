Ha azt érti ezalatt, hogy az itt dolgozó orvosok a legmagasabb elérhető tudással és gyakorlati képzettséggel rendelkeznek majd, miközben a rendelkezésükre áll minden olyan eszköz, műszer, gyógyszer, orvosi technika és technológia, ami ennek a színvonalnak minden időben megfelel, akkor igen. Mivel a Dél-budai Centrumkórházban szinte minden egészségügyi ellátási terület elérhetővé válik, a komplexebb esetek gyógyításának kulcsát jelentő szakmai együttműködés is biztosított lesz. Mondok egy példát. Nemzetközi kutatások alapján egy aorta aneurizma (a főverőér kóros tágulata) műtétet végző centrum akkor lesz igazán eredményes, ha biztosítani tudja a széles körű szakorvosi hátteret. Azaz, ha rendelkezésünkre áll minden tudás, amely az esetleges komplikációk kivédéséhez vagy kezeléséhez szükséges: intenzív osztály, intervenciós radiológia, stroke műtéti ellátás, végtagmentő műtét elvégzésére alkalmas team, diabetológia, nefrológia, intervenciós kardiológia, szívsebészet, mellkassebészet, traumatológia. Még felsorolni is sok, de bizonyított, hogy ahol ezt sikerült így, egyben megszervezni, ott az aorta aneurizma műtétet követő halálozás a töredékére csökkent. De lesz még egy „titkos fegyverünk”, amire sokan nem is gondolnak, pedig alapvető fontosságú a működés és a gyógyítás hatékonysága szempontjából is, és ehhez is megteremtjük a szükséges feltételeket a tervezés során.