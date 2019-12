Ünnep, az '56-os forradalom után – hiány, remény és síelők

Ha az érdeklődő letéved(t) egy újság archívumába, akkor ott is marad(t). Mondhatni, örökre. Visszapillantó lapszemlénk különkiadása jelentkezik. Ilyen volt a Dunapentelei Hírlap anno 1956/1957 fordulóján.

Az adott kor részletes bemutatására e szerény szubjektív sajtószemle nem vállalkozik, nem is vállalkozhat, ám arra igen, hogy pár érdemes cikket feltálaljon arról, mit is írt a Dunapentelei Hírlap karácsonykor és az új esztendő köszöntésére.

Változott a fejléc, ezt illendő rögzíteni, Sztálinváros eltűnt, és jött – vissza – Dunapentele és az újság névadásával számos dolog is megváltozott.

Az 1956. december 22-ei címlapján már képes információ közli: „Az első iskolai karácsony”.

„Szőke, barna fejek bújnak össze a kivilágított karácsonyfa alatt. A Vasvári Pál Általános Iskola I/F osztályának növendékei.”

Az ünnepi vezércikkben Borhy Anna írása köszöntötte az olvasókat.

A cikk áldott megbékélésre hív fel minden penteleit.

„Ha behúnyom a szemem, a boldogságot, békességet és a szeretetet… látok” – írja Borhy, aki a hazából kimenekültekről is szól: „Kedves kis lángocskák! Hány üzenetet hoztok a szeretet ünnepén a világ ezernyi helyére távozott magyarokról.”

Az 1956. december 22-én megjelent címlapon ott volt még József Attila Bethlemi királyok versei is.

A „Legújabb” címmel futó rovat pedig az alábbiakat közölte az igencsak bajlódó penteleiekenek/újvárosiaknak:

„A nemzetközi Vöröskereszt magyarországi segélyakciója keretében 43 vagonból álló szerelvény a határon vesztegel, pedig több mint 19 vagon szenet tartalmaz. A szétosztást pedig a magyar Vöröskereszt Egyesülete végzi….”

Lakat Károly edzőzseni is nyilatkozott

Tegyünk most egy kirándulást játékországba…

Akkor a Dunapentelei Hírlapnál valóban komoly olvasói levelezés üzemelt. Az ünnepi gondolatok mellé némi kritika is vegyült: „Nagy gond ma a karácsony, nekünk szülőknek… Bejutunk végre a boltba. Bizony szomorú kép fogad. A legtöbb polc üres, alig van rajta játék” – írja az a Dunapentelei Hírlap, amely egy esztendővel ezelőtt, 1955-ben még Sztálinvárosi Hírlapként árubőségről írt.

Az ünnepi számban Koltai István írt egy tárcának is beillő cikket A sport időszerű kérdései címmel. Az írás Lakat Károly korszakos edzőzseni javaslatát is tartalmazta. Lakat ekkor a hazai labdarúgás tekintetében egy 16 csapatos NB I-es bajnokságot látott volna helyénvalónak. Koltai írása akkor egyfajta vitacikknek minősült, hiszen szövege így zárult: Javaslom, vitatkozzunk!

Az ünnepi asztalál azonban nincs vita.

Asszonygondok címmel terjedelmes riportot közölt a Dunapentelei…

„Legközelebb Lantos Béláné háziasszonyt keresem fel Árpád úti lakásában: „Azt hiszem, már rég nem volt szegény karácsonyunk, talán 1945-ben, amikor paprikás krumpli volt a vacsora, és még karácsonyfát sem tudtam állítani az akkor kétéves Ferikének – közli Sz.-né riportja.

Az évtized első felének Hírlapjait olvasva meglehetős váltást jelentett, hogy az 1956-os karácsonyi kiadásban Méry György szerző Bethlemesek címmel írt kistárcát, pár héttel a forradalom leverése után, december végén.

A hiánygazdaságról.

„De minek is a fa? Úgy sincs rá cukor. Anélkül semmi az egész. Pedig a fiam, hogy örülne neki… Most volt egyéves. Már tudna disztingválni a karácsonyfa ehető és ehetetlen tartozékai között…”

Az 1956. december 29-én megjelent lapszámban „Karácsonyi percekben” címmel számos közösség ünnepéről olvashatunk.

„Hétfőn este az óvárosiak templomában az újvárosiak részére „éjféli misét” hirdettek. Elég kevesen mentek ki újvárosból, hiszen a falusiakkal együtt félig töltötték meg a templomot.”

„A sielőkről se feledkezzünk meg. Mert ilyenek is voltak, ha nem is olyan sokan. Bár a városban is láttunk egy-kettőt, ők inkább a helyi dombokat próbálták ki a sportág gyakorlására.