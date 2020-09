„Túl fiatal vagyok a halálhoz! És tudom: ezt én rontottam el!”

Ma este vagy százan összegyűlnek a Bartók kamaratermében, hogy megnézzék, meghallgassák Tőkés Nikoletta önálló estjét, egy monodrámát Szentesi Éva azonos című könyvéből: Hamvaimból. Kemény egy óra vár rájuk, de minden nőnek kötelezővé tenném. A könyvben 167 oldal, a nézőtéren bő egy óra tabudöntögető, zsigerig hatoló őszinteség.

Az eredetileg 2016-ban megjelent kötetet a különböző kiadók a következő mondatokkal ajánlják: Ki ez a vagány csaj, aki lazán bemutat a halálnak, kétszer is megnyeri ellene a csatát, és aztán arra teszi föl az életét, hogy felhívja a figyelmet a rákszűrés fontosságára? Te vagy a felelős a saját testedért! – mondja. Már eddig is nagyon sok nő életét mentette meg azzal, hogy kiállt a nyilvánosság elé a saját történetével. Bármelyikünkkel megeshet, amit átélt. Akik elolvassák ezt a megrendítően őszinte könyvet, és tesznek is önmagukért valamit, nagyon sok fájdalomtól megkímélhetik magukat, ha komolyan veszik az üzenetét. Ebben a könyvben végigkövethetjük Szentesi Éva gyógyulásának útját. Karcos, önironikus, őszinte írás. Megfog és nem ereszt. Igazi. Élő. Példa.

A színlap sem sokkal visszafogottabb: „Fiatal vagyok a halálhoz! És tudom: ezt én rontottam el! Nem figyeltem a testemre, a testem jelzéseire. És nekem kell kimászni ebből a helyzetből, még ha szinte lehetetlen is! Kinevetni a halált, viccet csinálni belőle. Sokkal többet kaptam a ráktól, mint amennyit elvett tőlem; nehéz időkben derülnek ki igazán a viszonyaink mélységei, kiderül, hogy kinek vagyunk igazán fontosak. Még ez sem elég, mert mi is kellünk hozzá, szerencse is kell, de legfőképpen a kitartás meg az élni akarás. Nem sietek vissza az életbe, figyelem a testemet, és szolgálom őt, most én vagyok őérte!”

De valóban, ki is ez a nyilvánosság előtt a szkeletonig levetkőző nő? Író, rákellenes aktivista, a WMN.hu főmunkatársa, aki 2011-ben indította el Rúzs és Tükör nevű blogját, ekkor kezdett el komolyan foglalkozni az írással. Eredeti szakmája díszlet- és jelmeztervező. A blog indulása után a Style.hu-nál lett rovatvezető, 2012-től 2015-ig ennél a magazinnál főszerkesztőként tevékenykedett. 2013 májusában Szentesi Éva váratlanul rosszul lett, és orvoshoz fordult, de nem találtak nála semmi komolyat. A lány megnyugodott, de aztán egy felelőtlen orvos és a saját hanyagsága (túl fiatal maga ahhoz, hogy rákos legyen!) miatt már túl későn tudta meg, hogy méhnyakrákja van. Próbálták értesíteni vezetékes telefonról, de nem tudta visszahívni őket, a számot nem jelezte ki a telefonja. Akkorra már nem lehetett műteni, kemoterápiára járt, de sikerült legyőznie a kegyetlen betegséget. Aztán kiderült, hogy az igazi összecsapás az életéért csak ez után kezdődik, a rettegett, alattomos kór sem adta fel az első csatánál, visszatért, és iszonyatos erővel kezdte pusztítani a fiatal nő szervezetét. Két év alatt kétszer gyűrte le a méhnyakrákot, túl van több tucatnyi kemoterápiás és sugárkezelésen, egy Wertheim-műtéten, valamint egy keserves rehabilitációs időszakon. Elképesztően sok elviselhetetlennek tűnő fájdalmon, keserűségen, heroikus küzdelmen. És tényleg sokat kapott a betegségtől. Önmaga felfedezését, emberi kapcsolatokat, őszinteséget. Ez utóbbi nyersességével közvetítette, ahogyan először szinte félvállról vette a dolgot, és beleröhögött a halál arcába, majd a második menetben már szorosra húzta a kesztyűt, és mindent eldöntő küzdelembe kezdett. Így most saját tapasztalat híján is tudhatjuk, milyen, amikor a saját anyánk borotválja kopaszra a fejünket, hogyan ad és azzal a lendülettel vesz is el éltető reményt az élet, milyen érzés órákig ülni a forró kamillafürdőben, miközben üvöltünk a fájdalomtól, és igen, arról is, hogy van-e, és milyen a szex a rák, a műtétek után.

Szentesi Éva azonos című könyvéből a színpadi ötlet és adaptáció Tőkés Nikoletta érzékenységét dicséri. A Bartók társulatának színésznője azonban ennél is messzebbre ment, Bereczki Csilla rendező irányításával Szentesi Évával együtt mezteleníti le a lelkét a közönség előtt Miareczky Edit ruháiban, Sulyok Benedek hangzó anyagával megerősítve a kegyetlen szituációkat.

Amikor az első diagnózist megtudta, akkor határozta el, hogy betegségét nem kezeli magánügyként, hanem kiáll a nyilvánosság elé, és elindította rákellenes kampányát. Ennek hatására rengeteg nő ment el szűrésre, köztük volt több olyan is, akinél még éppen időben fedezték fel a tumort. Neki köszönhetően már sok nő naptárában ott van a kozmetikus és a fodrász időpontja között a nőgyógyászé is.

D. Tóth Kriszta író, újságíró, a WMN online magazin alapító-főszerkesztője, ­UNICEF-nagykövet írta a könyvről megjelent kritikájában: A Hamvaimból nem a halálról szól, hanem az életről. Felszakít, felemel és figyelmeztet.