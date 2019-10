Szokatlanul erős barátsággal fogadnak itt mindig minket

Azóta nem telt el év, hogy a két intézmény diákjai ne látogatták volna meg egymást. Az elmúlt hetet a dortmundi diákok töltötték Dunaújvárosban. A pénteki tornacsarnoki „edzés” közben beszélgettünk Sztoján Petrovval, a dortmundiak egyik kísérőtanárával.

Az első kérdésünk álságosnak mondható, hiszen mi mást lehet a vendégnek szegezni: hogyan érezték magukat?

– Már harmadszorra vagyok itt különböző osztályokkal, és csak pozitívak a tapasztalataim. Szokatlanul erős barátsággal, családias környezetben fogadnak minket mindig. Ahogy a különböző családoknál a gyerekeink elfoglalják a helyüket, mindig úgy érzik, hogy rögtön családtagokká váltak, a szülők saját gyerekükként kezelik őket. Ez véleményem szerint egy kelet-európai specialitás. Hogy miért van? Nem tudom, de nyugaton nem ennyire közvetlen a kapcsolat.

Több mint három évtizede járnak ide. Kirándulásnak tekintik a Dunaújvárosban töltött napokat, vagy tanulásnak?

– Igazán azt mondhatnám, hogy egy ilyen út egy kihívás a gyerekeink számára, hiszen egy más kultúrával kell megismerkedniük. Mivel családoknál laknak, ez egy intenzív ismerkedés. A budapesti kirándulás után azt mondták a mieink, hogy ez a világ legszebb helye, Dortmund ehhez képest semmi. Hajóztak, villamosoztak, metróztak, ritkán élik meg azt, hogy egy világvárosban közlekedjenek.

A mostani kirándulásuk két témakörre oszlott, a művészetre és a sportra. A gyerekeknek hogy tetszett ez a felosztás?

– Nagyon, hiszen mind a két terület alkalmas az önkifejezésre. A művészeti foglalkozások kimondottan tetszettek nekik, főleg az, hogy a rajzaikból még az ittlétük alatt kiállítás nyílt a Széchenyi gimnáziumban.

Dunaújvárosba pont akkor érkeztek, amikor az egész belváros fel volt túrva, hiszen komoly beruházások folynak. Ez nem okozott nehézséget?

– Ez egy nagyon pozitív dolog. Jó volt látni, hogy amerre néztünk, mindenhol építkezés volt, fejlődik a város és ez remek dolog.

Egy dortmundi embertől kihagyhatatlan, hogy ne kérdezzük azt meg, a Dortmund vagy a Bayern München?

– Értem a kérdést, nagyon bízunk abban, hogy ebben az évben a Bundesliga tornyáról letaszítjuk a Bayernt. Egymás után hatszor nyertek bajnokságot, a nagy számok törvénye alapján most mi jövünk, de tavaly is így gondoltuk.

Testvériség

Az iskolák közötti nemzetközi kapcsolatoknak nagyon régi hagyományai vannak világszerte. Magyarország is mindig nyitott volt a világra, és szerencsére ránk is nyitott a világ, így az évtizedek, de talán az évszázadok során rengeteg gyümölcsöző kapcsolatot kísérhettünk végig. Napjainkban pályázati úton is lehetőség van arra, hogy a különböző tanintézmények bővíthessék kapcsolataikat. A hazai és a nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása érdekében támogatást kérhetnek az iskolák. Az igényelhető támogatás összege legalább 10.000.000 forint, de legfeljebb 17.000.000 forint lehet. Az alábbi köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartók által nyújtható be pályázat: általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészeti iskola, egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású közoktatási intézmény.