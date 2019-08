Színes programokkal köszöntik az állami ünnepet a települések

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.

Az államalapító Szent István ünnepére készülünk országszerte, így a környező településeken is. Kenyérszentelés, lecsófesztivál és szórakoztató programok várják a települések lakóit.

Adonyban a városi napok keretében kétnapos rendezvénnyel ünnepelnek a Kastély Parkban. 19-én neves fellépőkkel tűzdelt program lesz. A Bon-Bon, Fresh Andi és Szirota Jennifer lép fel a 20 órakor kezdődő fergeteges hangulatot ígérő utcabál előtt. A nemzeti ünnep alkalmából az adonyi rendezvény 18 órakor kezdődik Ronyecz Péter polgármester beszédével. Ezt követően lesz az ünnepi kenyérszelés a Gyöngyvirág Női Kar közreműködésével, majd Janicsák Veca koncertje után este kilenc órakor tűzijátékkal záródik az adonyi ünnepségsorozat.

Mindenhol szívesen fogadják az ünnepelni, szórakozni vágyókat

Rácalmás augusztus 19-én, hétfőn gazdag programsorozattal ünnepli várossá válásának 10. évfordulóját. A Jankovich-kúriában már vélhetően 10 órától nagy lesz a nyüzsgés, hiszen a helyi civil szervezetek részvételével kezdődik a magyaros ételekre specializálódott főzőverseny. A kísérőprogramok keretében (12 órától) bemutatkozik a rácalmási Vajk Íjász Szakosztály, valamint gyermekműsorok, kreatív játszóház és városnéző kisvonat is várja az érdeklődőket. Délben a színpadi programok felvezetéseként a település utcáin muzsikál a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar, amely 13.30-tól a díszudvarban ad koncertet. A folytatásban fellép a helyi Napsugár Asszonykórus, a Barina Táncegyüttes. Az ünnepi köszöntők és a díjátadást követően 16.30-tól érkezik Janicsák Veca, majd Kállay-Saunders András, 21 órától pedig a Republic muzsikál, 22 órakor tűzijátékkal zárul a rendezvény.

Baracson augusztus 20-án 10 órától az apátszállási templomkertbe várják a Szent István-napi ünneplőket, ahol köszöntőt mond Várai Róbert polgármester.

Kisapostagon augusztus 20-án, kedden 16 órától az evangélikus templomban tartják az ünnepi műsort. Köszöntőt mond Nagy Attila polgármester, majd Szőlősi Kitti 7. osztályos tanuló az Ének Szent István királyról című verset mondja el. Utána A magyar állam alapítása más nézőpontból címmel dr. Tóth Judit jogász tart előadást, valamint Énekek a hazáról és az aratásról címmel egy, erre az alkalomra összeállt kórus énekeit hallhatjuk Pere Niki vezetésével. A műsorban a Pentele Band (Dukai Gabriella) fúvószenekar közreműködik. Az ünnepi kenyeret megszenteli Stermeczki András evangélikus lelkész és Szeleczky Csaba katolikus pap. A rendezvény után vendéglátást tartanak a szervezők.

Kulcson már hagyományosan a kulcsi hajóállomáson tartják az ünnepséget, augusztus 20-án ide várnak mindenkit szeretettel. A nemzeti ünnep programjai 10 órakor kezdődnek. Oberrecht Tamás önkormányzati képviselő köszöntője után Jobb Gyula polgármester ünnepi beszéde hangzik el. Ezután Csuhai Gyuláné szavalatát hallgathatják meg azok, akik úgy döntenek, hogy Kulcson ünnepelnek. Az új kenyeret mint minden évben, idén is a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület süti meg, és Bozai Márton katolikus plébános, és Fodor István református lelkipásztor közreműködésével áldják meg. Szintén az ünnephez kapcsolódó hagyomány Kulcson a KUPAC Emléktúra, amelyet idén már 23. alkalommal rendeznek meg. A vízi túra résztvevői Kulcs – Lórév – Zichy-kápolna – Kulcs útvonalon evezhetnek majd a Dunán. Az ünnepi programot tűzijáték zárja a Büszkeségponton. A hivatalos programok mellett az egész családnak szórakoztató programokat kínálnak a kulcsi szervezők. Olyan nyárzáró forgatagba invitálnak, ahol közös lecsófőzés is lesz és a gyerekek kedvencei mellett, mint az ugrálóvár és arcfestők, idén hungarikum játszóház is szórakoztatja majd a kicsiket.

Mezőfalván augusztus 19-ére hétfőre szervezték államalapításunk ünnepi eseményeit. A hagyományokhoz hűen most is lecsófesztivál és kulturális kavalkád szerepel a programban. 17 órától a Piac téri kápolnánál Kristofory Valter katolikus plébános szenteli meg az új kenyeret. Utána Márok Csaba polgármester mondja el Szent Istvánhoz kötődő gondolatait. A folytatásban a lecsófőzőverseny, Bangó Margit-show, a Sárgarózsa Nyugdíjasklub és a Mezőfalvi Néptánc­csoport, Rony, Tóth Andi, Szabó Ádám, tűzijáték és utcabál a Mátrix zenekarral szórakoztatja a közönséget.

Nagyvenyimen augusztus 20-án, kedden délelőtt 11 órától a Szent Bernát Arborétum kertjében ünneplik az új kenyeret. A műsorban közreműködik az Aranydaru Dalkör és a Nagyvenyimi Táncegyüttes. Ünnepi beszédet mond Vargáné Kaiser Katalin polgármester.

Ünnepi műsorok Dunaújvárosban és környékén