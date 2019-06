Pannonos sikerek az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon

Médiaszakkörünk Budapestre utazott május 28-án, a DUE médiahálózat által immár 26. alkalommal megrendezett Országos Ifjúsági Sajtófesztiválra. Kirándulásunk oka a Netbiztos és a Telenor által kiírt pályázat volt, ahová Felhő és Jerikó című kisfilmjeinket küldtük be. E-mailben értesültünk a nagyszerű tényről: díjazott lett mindkét film. Ekkor még nem tudtuk, hogy mekkora örömmel és büszkeséggel térhetünk majd haza.

A rendezvény a díjátadón kívül, programokkal is szolgált: neves magyar egyetemek standjai kaptak helyet az Akvárium Klub aulájában, lehetőség volt 3D nyomtatásra, a virtuális valóság kipróbálására, illetve számos hírességgel is találkozhattak az odalátogatók a programkavalkád keretein belül.

Az eredmények kihirdetését pontban 10 órakor kezdték meg a szervezők. Mi, a Netbiztos, és az Év videó-újságírója kategóriákban voltunk érdekeltek. A munkákat első, második és harmadik helyezéssel, illetve különdíjjal is jutalmazták.

A Netbiztos pályázat témái megszabottak voltak: az „internet biztonságos használata” vagy az „internet kreatív használata a tanulásban” témákban készíthettünk rövidfilmeket. Minden díjazott filmet egy felvezetőszöveg, kisebb tartalom-leírás előzött meg.

Az első ismerős sorok, a második helyezett kihirdetésekor ütötték meg fülünket, mikor is hirtelen a Jerikó című filmünk rendezőjét (Gasparovszky Tibort) hívták a színpadra. Hatalmas ovációt hallatott csapatunk, de ezt is felülmúlta az ezt követő, elsőként helyezett film megnevezésének pillanata. Lefagyva, izgatottan hallgattuk a film leírását, amit azzal párhuzamosan a szervezetünkben lévő adrenalin növekedése kísért, hiszen a szövegből mind rájöttünk: ez a mi filmünk. Végül meglett az eredmény, a Felhő nyerte el a Netbiztos pályázat első díját. Ha az előbbi ovációt elképzelték a kedves olvasók, a mostanit szorozzák meg annak az ezerszeresével.

A díj átvétele után, levetítették filmünket a közönség előtt. A már jól ismert párbeszédek, képkockák megjelenése közben, sokunk könnyes szemmel, páran pedig büszkén pásztázták a tömeget. Az emberek reakciója teljes elégedettséggel töltött el. Hatalmas tapsvihart kaptunk a végén. Emellett, az Év videó-újságírója kategória második helyezését szintén Tibi vihette el, a Jerikóval.

Elmondhatom, fenomenális évet zártunk ezzel a három díjjal, nem is beszélve a Fe­jér Megyei Diáknapokon nyújtott teljesítményünkről. Büszke vagyok a csapatunkra, hihetetlen, hogy részese lehetek ennek. Köszönöm minden egyes szakkörös társam munkáját, szereplését, szakkörvezetőnknek Pachmann Péternek, felkészítő tanárunknak, Dukai Lászlónak és Borgulya Zoltán igazgató úrnak, hogy mögöttünk álltak, támogattak, segítettek bennünket. Jövőre úgy hiszem, még több minden fog történni, eléggé belejöttünk a filmes iparba, így újabb filmjeink születnek majd. Legfőbb célunk lesz felülmúlni ezt az évet.