Öt évre Szóládi Zoltánt nevezte ki az államtitkár a Gárdonyi iskola élére

Nyugállományba vonul Dobra László, a Gárdonyi iskola igazgatója.

A kiírt pályázat eredményeként prof. dr. Bódis József államtitkár 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetőjévé Szóládi Zoltánt nevezte ki.

Szóládi Zoltán hitvallásaként egy kínai közmondást határozott meg: „Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket.” A négydiplomás szakemberrel beszélgettünk.

Tudomásom szerint komoly pedagógiai gyakorlata van.

– Most már huszonhat év. Négy évet dolgoztam óvodákban. Eközben végeztem el a tanítóképzőt, onnantól kezdve folyamatosan iskolákban dolgozom. Első évben napköziben voltam, utána tizennyolc évet tanítottam a Petőfi iskolában, később az ének-zene tagozatos Móricz iskolában osztályfőnök voltam.

Továbbra is fog tanítani?

– Az igazgatónak négy órában kötelező. Szeretnék, de még nem láttam a tantárgyfelosztást, nem tudom, miben tudok majd az iskola segítségére lenni. Tudok alsóban tanítani, felsőben technikát, van kommunikációs, nyelv- és beszédfejlesztő tanári végzettségem, elég széles a lehetőségek palettája.

Tanítani azért más, mint vezetni egy iskolát. Felkészült?

– A technikai személyzettel együtt harminc főt kell irányítanom. Kihívásként élem meg. Azt gondolom, hogy ennek az iskolának nagyon jó lehetőségei vannak, amik az utóbbi években háttérbe szorultak. Ezt a hajót meg kell próbálni szélirányba fordítani, és kitűzni a megfelelő célokat.

Lehet már tudni valamit a célokból?

– A Gárdonyi tánctagozatos általános iskola. Ezt a vonalat nagyon szeretném továbbvinni, a Violinnal az együttműködés megmarad, sőt, beszélünk még további lehetőségekről. Nagyon szívesen szélesíteném az együttműködést a drámai tagozat irányába. Polgár Lillával már tárgyaltunk is erről, ő is szívesen részt venne egy drámás osztály indításában. A fiataloknak ez egy komoly lehetőség lenne, hogy megnyíljanak, szerepelhessenek. Ez egy olyan dolog, amit még nem használtak ki a városban. Nagyon sokáig voltam sportújságíró is, és sportoltam is. A sportos vonalat is szeretném sokkal jobban behozni. Nagyon jól működik az iskolában a lábtoll-labda és a tollaslabda. Ez a két szakosztály szerintem kevés figyelmet kapott. Tervezek egy városi szintű lábtoll-labda bajnokságot. A kultúrában is van még lehetőség. Az iskola aulája egy olyan hely, ahol lehet előadásokat, konferenciákat és kiállításokat tartani, és a tornateremben is rengeteg lehetőség van. Keresni kell az utakat.

Érzi maga mögött a támogatottságot?

– A szülők támogatását bírtam. A felsős munkaközösség vezetőjével nagyon sok hasonló elképzelésünk van. Úgy tudom, a városvezetés és a tankerület is támogatott. Ez fontos, mert szorosan együtt kell működnünk.

Mikor lesz büszke öt év múlva?

– Ha egy olyan, és nagyszámú diáksereg alkotja majd az iskolát, amelynek tagjai bátran mondják, hogy ide jó bejárni.