Nagytakarítást végeztek a mezítlábas ösvénynél

Néptáncos fiatalok és a községben működő ifjúsági egyesület tagjai fogtak össze a közelmúltban, hogy rendbe tegyék a tavaly átadott mezítlábas ösvényt. Füvet nyírtak, gereblyéztek, kapáltak, hogy újra használni tudják a gyerekek ezt a remek pályát.

Az elmúlt hét végén, június 27-én került sor a perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület által tavaly készített és átadott mezítlábas ösvény kitakarítására. Az ösvényt ezt megelőzően már egyszer rendbe tették az egyesület tagjai, ám a jó idő miatt már egyre nagyobb igény van a használatára, így teljes re­noválást hajtott rajta végre az egyesület alszervezete, a Népművészeti foglalkozás Kankalin Néptánccsoportjának lelkes, önkéntes táncosai, valamint a VELED tagjai.

A fiatalok délelőtt fél 11-kor fogtak hozzá a munkához, amelynek során füvet nyírtak, gereblyéztek, gazoltak, valamint összefésülték az egyes pályaelemek kavicsait is. Azokat a kockákat, amelyekben toboz, kukoricacsuhé volt, felszedték teljesen, s miután geofóliával letakarták a talajt, ismét feltöltötték új, friss tobozzal, amit a Perkáta Polgárőrség tagjai, valamint egy magánszemély szedett a csapat számára. Terveik szerint hamarosan kukoricacsuhé is fog érkezni az ösvény elemei közé.

– Jó érzés volt, hogy ilyen sok, lelkes fiatal segédkezett a mezítlábas ösvény rendbe rakásánál – nyilatkozott Horváth Dóra, a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke. – Tavaly az elkészítésében is aktív szerepet vállaltak, így külön öröm, hogy megmaradt az elkötelezettség az alkotásunk iránt.

A homokkal borított ösvényrészek elgereblyézését követően gyomirtóval is kezelték a területet, amire külön táblákon hívták fel az odatérők figyelmét, valamint összeszedték a pályák környékén található szemetet is.

A munka után pedig a jól megérdemelt pihenés és beszélgetés következett, egy közösen elfogyasztott ebéd keretében.