Kiállítás négy keréken, hogy megismerjük a Paks II projektet

A Euroshow Events üzletpolitikája, hogy személyre szabott módon, magas színvonalú rendezvények lebonyolításával, megszervezésével segítsék ügyfeleiket marketingcéljaik elérésében. Ehhez egy egészen egyedülálló eszközzel is rendelkeznek: egy, Közép-Európában ritkaságnak számító, német gyártmányú infomobil-kamiont is üzemeltetnek és rendeznek be ügyfeleik igényeihez, marketingstratégiájához igazodóan. A multifunkcionális, kettő az egyben jármű-kiállítótér immár tíz éve a Paks II projekt megismertetésére hivatott.

A 2008–2009-es globális krízis mélyen érintette a gazdaságot, a válság idején számos cég leépítésekkel kompenzált. A Euroshow döntött: nem a munkaerőn spórol, hanem innovációba fektet. A 2009-es évben még volt remény és potenciál, így nagyot léptek. Beruháztak egy olyan interaktív járműbe, amellyel mozgókiállításoknak, promócióknak adhatnak helyet. A járművet elsőként a Paksi Atomerőmű szolgálatába állították, azt tűzve ki célul, hogy közelebb hozzák a lakossághoz az atomenergia témakörét. A kamion 2009 óta egy év kihagyással folyamatosan úton van. Az ország településeit, rendezvényeit, fesztiváljait járja, és a tíz év alatt közel 350 ezer ember felé közvetítette üzenetét. A cél az, hogy interaktív módon, high-tech eszközökön keresztül ismertesse meg a lakosságot a nukleáris energia klímabarát mivoltával, a magyarországi energiatermelésben betöltött nélkülözhetetlen szerepével, az áramot a legolcsóbban, biztonságosan termelő Paksi Atomerőművel, illetve a hazai nukleáris kapacitás fenntartását szolgáló Paks II projekttel. A kamion 120 négyzetméteres, dekorálható, külső felülete lehetőséget ad a dizájn folyamatos megújítására. A jármű a sztrádán egy szabványos kamionnak tűnik, ám amint leparkol és átalakul, 40 négyzetméteres belső kiállítóterében akár 30-40 ember befogadására is képes. Belépve a látogató azonnal elfelejti, hogy egy jármű belsejében tartózkodik. Több nagyméretű, érintőképernyős monitorral találja szembe magát. Ezeken virtuális sétát tehetünk egy, a Paksra tervezetthez hasonló atomerőműben, térképen láthatjuk a világ atomerőműveit, közérthető információkat kaphatunk az atomenergiáról. A kiállítás több korosztályt szólít meg, a gyerekek számára játékos formában is közvetít információkat. Az eszközök között található egy kerékpár is, amit tekerve saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg, mennyi energia szükséges mindennapi elektronikus eszközeink üzemeltetéséhez. Az innovatív, kiterjesztett-valóság-technológia segítségével pedig 3D-ben szétnézhetünk a blokkok belsejében. A high-tech, felhasználóbarát guruló kiállítás megszervezése és a logisztika mellett a Euroshow Events arról is gondoskodik, hogy mindig képzett, a témában jártas előadók segítsék a látogatókat a tájékozódásban, az adott korosztály igényeinek megfelelően. Az alsó szintről néhány lépcsőn keresztül a jármű tetőtéri, nyitott teraszára jutunk, amit főleg a kiállítás fesztiválállomásain használnak előszeretettel az érdeklődők. A jármű tovább bővíthető egy félsátorral is, ami a meglévő kiállítóteret további 100 négyzetméterrel egészíti ki. Az egész évben működő show-truck az országot járva ellátogat minden 5000 főnél nagyobb lélekszámú településre, Dunaújvárosban idén május 31. és június 6. között fog állomásozni a főiskola melletti piactéren. A kiállítás megtekintése díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak.