Kétévente kellene újrafesteni, a baktériumok ellen is hatásos

Egy frissen festett falfelületre már csak ránézni is öröm, sőt, egyenesen megnyugtató érzés, ugyanakkor a tisztasági festés esetében jóval többről van szó – nem véletlenül nevezzük így.

Az angol nyelvterületen sincs ez másképp, ott a whitewash kifejezés árulkodik arról, hogy a tisztasági festésnek bizony funkciója van.

De mik is ezek pontosan? Őseink csodaszere volt az oltott mész, amelynek pH-ja erősen lúgos, ezért kémhatása okán kiváló fertőtlenítőszer. Az oltott mész festékréteg nem tartalmaz szerves anyagot, így ráadásul penészesedésre sem hajlamos. Egy apró bökkenő azért van: a meszelt felület idővel „elkarbonátosodik”, csökken a pH-ja, ezzel megszűnik a fertőtlenítő hatása. Éppen ezért, ha szeretnénk megtartani ezt az előnyét, akkor egy-kétévente célszerű újra átfesteni.

A falfestékek anyaga és frissessége meghatározza a lakóterek levegőminőségét. Egy falfelület akár már egy év alatt „leporlódik”, ami kedvezőtlenül befolyásolja a levegő tisztaságát.

Természetesen a különböző baktériumokat, algákat és a penészedést is jobb elkerülni, amit a leghatékonyabb módon erre kifejlesztett adalékok használatával lehet elérni, így a festett felület hosszú ideig ellenálló maradhat.

A mai átlagtól gyakoribb festés kétségtelenül javítja az életminőséget. Természetesen változatos lakossági igényekkel lehet manapság találkozni. Magyarországon például csupán öt-hétévente festik újra teljesen az otthonokat.

Manapság sokszor csak egy-egy szoba vagy falfelület kap új festékréteget. Ez inkább esztétikai festésnek nevezhető, semmint tisztaságinak. Az oltottmész-alapú festés esetében egy-két évenkénti újrafestésnél beszélhetünk tisztasági festésről, hiszen ennél tovább nem is tudja megtartani fertőtlenítő hatását.

Ha festésre adtuk a fejünket, akkor nem győzzük eleget hangsúlyozni: szellőztetni, szellőztetni és szellőztetni! Sokan a festékszag miatt hagyják nyitva az ablakokat, sőt, felmerülhet akár az is, hogy egészségre ártalmas frissen festett szobában tartózkodni, de mindenkit megnyugtatunk, erről nincsen szó, hiszen jogszabály korlátozza az illékony segédanyagok koncentrációját.

Ettől függetlenül a levegőztetés a száradást követően is kulcsfontosságú, hiszen az egészséges klíma kialakítása a fal nedvesedését, ezáltal pedig a mikrobák elszaporodását is nagymértékben hátráltatja.