Két asszony, akik évtizedekig a várost szolgálták munkájukkal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben Dunaújváros Egészségügyéért Díjat adományoz.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, ezzel biztosítva a lehető legszélesebb társadalmi részvételt. A jelöltek közül pedig a közgyűlés választja ki a leginkább köztiszteletnek örvendő orvost.

2019-ben Dunaújváros Egészségügyéért díjat vehetett át Pintér Tamás polgármestertől dr. Csobánczi Piroska, a Szent Pantaleon Kórház főorvosa a december 19-ei közgyűlésen. A Szociális Munkáért – Dunaújváros díjra pedig Csepelyi Annát, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Bercsényi utcai gondozóházának vezetőjét érdemesítette az önkormányzat. A két kiváló szakembert – akiknek tiszteletére dr. Székely Károly képviselő, bizottsági elnök mondott pohárköszöntőt – a laudációjuk alapján mutatjuk be olvasóinknak.

Dunaújváros egészségügyéért

2019-ben jelölést kapott dr. Csobánczi Piroska, a Szent Pantaleon Kórház főorvosa.

Dr. Csobánczi Piroska a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1975-ben szerzett általános orvosi diplomát. Rögtön első munkahelye a Szent Pantaleon Kórház lett. 1979-ben neurológiai, 1989-ben pedig pszichiátriai szakvizsgát tett. 1999-ben a Pszichiátriai Osztály alapító munkatársa volt. Tudományos érdeklődési köre a demencia és az Alzheimer-kór.

2002 óta a Psychiatria- Psychoterápiás osztály másod főorvosaként a vezetés aktív részese. 43 éves szakmai pályafutása és felkészültsége is mutatja a várossal és a kórházzal kapcsolatos lojalitását és elkötelezettségét. Szakmai munkája során szoros, jó kapcsolatot alakított ki a társ­szakmákkal, illetve a háziorvosokkal. A betegekhez rendkívüli empátiával, megnyugtató bánásmóddal közelít, a hozzátartozók is korrekt, segítőkész felvilágosítást kapnak. Munkáját mindig nagyon megbízhatóan, alaposan, lelkiismeretesen végzi. Orvosként és munkatársként is magas tolerancia, jó alkalmazkodó képesség és széles körű empátia jellemzi.

A kitüntetés átadásakor felolvasták a főorvos asszony két kollégájának gondolatait. Dr. Kovács Krisztina nyugalmazott osztályvezető főorvos a következőképpen nyilatkozott munkatársáról:

– Több mint negyvenéves munkakapcsolat fűz hozzá, először a neurológia, majd a pszichiátriai osztályon dolgoztunk együtt. A kórházban működő pszichiátriai osztály kialakításában közösen vettünk részt, alapító tagjai vagyunk. Időszakosan nehéz körülmények ellenére mind emberileg, mind szakmailag támogató és tisztelettudó kapcsolatban voltunk. Mára mondhatom, emberi barátság is lett belőle. Főorvosnőnek magas szintű szociális érzékenysége, fejlett problémamegoldó és differenciáldiagnosztikai készsége van. Akut ellátásban példaértékű. Szociális perifériára szorult betegek irányában nagyfokú humánus odafordulás jellemzi. Munkájában nagyon kötelességtudó és maximalista.

Fazekas Sándorné nyugalmazott osztályvezető főnővér a következőképpen jellemezte a kitüntetettet:

– Csobánczi főorvosnőt a betegek nagyon szeretik, tisztelik, és visszajárnak hozzá, sokan bizalmasan Piroska doktornőnek szólítják. Bárkit bármikor ellát, meghallgat és megoldást keres a problémáira. Kollégák, kórházi vagy egészségügyi dolgozók, amennyiben problémájukkal fordulnak hozzá, különös kollegiális figyelemmel szívesen segít nekik. Munkahelyi illetve közösségi programokra mindig nagyon készül, azokon szívesen részt vesz.

A kimagasló színvonalon, és lelkiismeretesen végzett szakmai tevékenységének elismeréseként, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Egészségügyéért díjat 2019-ben, dr. Csobánczi Piroskának adományozta.

Szociális munkáért díj

A Szociális Munkáért Dunaújváros Díj azon személynek adományozható, aki a városban a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában. A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, a díjazott személyéről Dunaújváros közgyűlése dönt.

2019-ben jelölést kapott e díjra Csepelyi Anna, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány Bercsényi úti gondozóházának vezetője.

Csepelyi Anna 1996. júliusa óta dolgozik a Jószolgálatin Otthon Közalapítvány ellátásaiban. Kezdetben szociális munkásként, majd a támogató szolgálat vezetőjeként, 2010. óta a Bercsényi úti intézmény vezetőjeként dolgozik. A szociális munkás diploma mellé elvégezte a szociális menedzser képzést is. Munkájában a segítő szándék az elsődleges, határozottan és következetesen irányítja a bentlakásos intézmény mindennapi munkáját. Kollégái bármikor számíthatnak rá, precizitása, empatikus készsége, segítőkészsége példaként szolgál mindenki számára.

Feladatai elvégzésében mindig a pontosság és a megbízhatóság jellemzi. Kiemelt hangsúlyt fektet értékeink megőrzésére. Magas szintű szakmai elvárással rendelkezik nemcsak kollégái, de önmaga iránt is.

Az ünnepségen Csepelyi Anna kollégáinak gondolatait is felolvasták, e mondatok szélesebb körben rajzolták meg a kitüntetett személy portréját. Az egyik vélemény szerint: – Csepelyi Anna 22 éve a kolléganőm. Szeretem a lendületét, fáradhatatlan optimizmusát, a fantasztikus problémamegoldását és találékonyságát. Szeretem a kitartását, a hitét, az önzetlenségét. Szeretem, hogy bármikor bármiben számíthatunk rá. Weöres Sándor szavai jutnak róla eszembe: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél”.

– Anna nem főnök. Ő vezető, csapattag, kolléga. Ő nem irányít, hanem irányt mutat, és segít elindulni, ha mégsem tudunk egyedül elindulni, és végig is kísér, ha szükségünk van egy támogató kézre. A legnagyobb gyengesége ugyanakkor a legnagyobb erőssége is: az óriási szíve, ami nyitva van, mindig és mindenki felé. Bármikor képes adni, egy igaz szóval, egy öleléssel, egy szeretetteljes mosollyal, és ott van, ahol szükség van rá, bátran harcol a házért és értünk, erején felül és emberi határokon túl. Megtanít jól tenni, szeretve szolgálni, adni és kapni, és bízni abban, hogy a holnap mindig kicsit könnyebb lesz.

– Az értékeink védését tartom a legfőbb erényének. Ragaszkodik, hogy az eddigi jó hagyományainkat tovább vigyük, határozottan kiáll az ellátottak védelméért. A mindent együtt-velük elv híve. 23 éve dolgozunk együtt, mindent tudunk a másik munkájáról, sokszor egyeztetni sem szükséges, ugyanaz a megoldás jut az eszünkbe. A legfontosabb szempont mindig az ellátott érdeke. Bármikor számíthatok rá a munkában és a magánéletben egyaránt.

A kimagasló színvonalon, és lelkiismeretesen végzett szakmai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Munkáért Dunaújváros Díjat 2019-ben, Csepelyi Annának adományozza.