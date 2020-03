Fontos lenne az egyensúly a Duna hajózhatósága és a rekreáció harcában

A Duna Településszövetség évente három-négy alkalommal találkozóra hívja tagjait, hogy a szövetség életét érintő fontos kérdésekben egyeztessenek. Legutóbb Dunaföldvár volt a házigazda.

A dunavecsei polgármester, Vörös Sándor, a Duna Településszövetség elnöke lapunknak elmondta, hogy a szervezet több mint húsz évvel ezelőtt alakult, azzal a céllal, hogy a Dunával kapcsolatos kérdésekben az ott lakók érdekeit egységesen képviselje, akár turisztikai, környezetvédelmi vagy gazdasági témákban, mint például a hajózhatóság.

A szövetség a közelmúltban lebonyolított idei második rendezvényének szervezője a helyszínt biztosító önkormányzat polgármestere, Horváth Zsolt volt. A földvári várispán házába gyűltek össze a szövetség tagjai, közel harmincan, a szakmai előadásokra, túlnyomórészt az Ercsitől Paksig tartó Duna-szakasz két oldalán fekvő települések önkormányzatai és a témában érintett civil szervezetek.

Új, telefonos applikáció készül a hajósoknak a Duna menti kínálatról

A dunaföldvári konferencia életre hívásának apropója a tagok által felvetett néhány aktuális téma volt. A szimpóziumon három tárgykörben három program volt. Elsőként Varga Miklós és kollégája a Wiking Jacht Klub képviseletében tartottak előadást. A cégvezető egy turisztikai fejlesztést mutatott be, amely a Duna-parti helységek idegenforgalmának támogatását célozza. Nevezetesen egy telefonos applikációt fejlesztenek, kifejezetten hajósok számára, amiben a szövetség tagjainak part menti rendezvényeiről, turisztikai és idegenforgalmi lehetőségeikről tájékozódhatnak. Az újdonság a sikeres próba után, várhatóan jövőre, élesben működhet majd.

A másik előadó Papanek László, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság főosztályvezetője, címzetes egyetemi tanár volt. A vízügyi szakembertől a Duna hajózhatóságával kapcsolatos szakmai tájékoztatást kaptak a jelenlévők. Szó esett mindig aktuális témákról, így egyebek között a kis csónakok és úszóművek lerakásának szabályairól, de olyan kevésbé szokványos kérdésre is választ kaptak az érdeklődők, mint a lakóhajók kikötésének lehetőségei.

A harmadik prezentációt Patak Norbert projekt menedzsertől hallgatták meg a vendégek az UTIBER Közúti Beruházó Kft. részéről, hiszen a vállalkozás kapta feladatul a Duna hajózhatóságával kapcsolatos beruházások előkészítését.

– A legnagyobb probléma, hogy a Duna egyre inkább kimélyíti a medrét. A hajózhatóság javításához a kopást lassítani kell. Több vízművet is terveznek a megjelent polgármesterek települései közelében is, mint például fenékpadkákat, hogy azok kopjanak a valódi meder helyett, vagy bordákat, de szó esett egyfajta gátak tervezéséről is a cél érdekében. De ezek nyilvánvalóan nem a természetet, hanem a hajózhatóságot fogják támogatni. Ezért ez állandó téma az érdekelt települések között. Minden helység azt szeretné, ha a partszakasza szép és tiszta lenne, a holtágai megmaradnának, valamint a partjuk egyfajta rekreációs területként működhetne. Ezzel azonban pont ellentétes tendencia, ha a gazdasági érdekek alapján a hajózhatóság szempontjai dominálnak. A szövetség üdvösnek tartaná a célok közötti egyensúly megteremtését, megtartását – mondta el a Duna Településszövetség elnöke, és Dunavecse polgármestere, Vörös Sándor. Majd hozzátette: azt tapasztalom, hogy a Duna vonzereje egyre nő, köszönhető ez a vízminőség javulásának is. A vecsei part sem a régi fényében tündököl, bár lelkes Duna-barátok már csodálatosan megtisztítottak egy részt.