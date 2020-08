Befektető, bérlő kerestetik

Számos emblematikus üzleti és kereskedelmi ingatlan keresi új gazdáját, illetve bérlőjét. A kínálatban van régebben telt házzal üzemelő szórakozóhely, vendéglő és exkluzív irodahelyiség is. Befektetők előnyben.

A lakásárakhoz hasonlóan a tavalyi év végéig az üzleti és kereskedelmi célú ingatlanok ára és bérleti díja is emelkedést mutatott. A több éven át tartó gazdasági konjunktúra hatására a cégek növekedtek, bővültek, számos városi, illetve városkörnyéki üzleti ingatlan cserélt gazdát, vagy váltott funkciót.

A koronavírus természetesen az ingatlanpiac e szektorára is komoly hatással van jelenleg is. A hirdetések alapján a befektetőknek, a reménybeli új tulajdonosoknak bőven van miből válogatniuk.

Már a járványhelyzet előtt is eladásra kínálták a dunaújvárosi éjszakai életben évtizedeken át meghatározó szerepet betöltő, a Barátság városrészben található Hangulat Bárt, amely jelenleg is új gazdára vár. Az egység 1971 szeptemberében nyitott, erről akkor így írt a Hírlap: „A nagy bárpulton színezüst dísztárgyak, az új asztalokon aranyszínű damaszt abrosz. Másodosztályúból első osztályú hely lett, de az árak alig változtak, viszont a kiszolgálás színvonala igen, a Dunavidéki Vendéglátó Vállalat legjobb felszolgálói kínálják a vendégeket. Nagyobb lett a táncparkett, a zenét a kedvelt Kovács trió szolgáltatja, és a műsorban minden este fővárosi dizőz énekel!” Pár év alatt igazi kulturális centrum lett, fellépett itt a Máté Péter mellett számos híresség, diszkózott a Hangulatban Dévényi Tibor és B. Tóth László is. A helyen legutóbb tánczenei bulikat rendeztek.

Ami a jelenlegi tulajdonosnak kényszer, a befektetők számára lehetőség

Szintén új üzemeltetőjét keresi a Kenyérgyári úton található, korábban főként a fiatalabb korosztályok által látogatott söröző is.

A vendéglátás terén még bőven akad további lehetőség, hiszen vevőt keres több, jelenleg is működő közkedvelt étterem, áruk 60 és 145 millió forint között mozog.

Az irodák terén is jelentős kínálat mutatkozik. A belvárosban, egy Dózsa György úti ingatlanban külön bejáratú irodaépület-részt kínálnak eladásra, a több mint 400 négyzetméteres, korábban is irodaként működő egységet körülbelül 90 millió forintért kínálják.

Az utóbbi hónapokban több kisebb-nagyobb üzlet, butik tulajdonosa döntött úgy, hogy inkább eladná vagy bérbe adná ingatlanát. Kérdés, hogy az előttünk álló időszakban lesz-e érdemi kereslet ezek iránt, vagy hosszabb távon az ajtókon függ majd az „Eladó/kiadó” tábla?