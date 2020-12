A világbajnok eddigi két Eb veresége nem szabad, hogy elaltasson bárkit is

Kedden 20.30-tól úgy lép pályára a magyar női kézilabda-válogatott a dániai Európa-bajnokság utolsó csoportmérkőzésén, hogy tudni fogja, a továbbjutás érdekében ki-ki meccset kell-e játszania a világbajnok Hollandiával.

A horvátoktól a nyitányon elszenvedett, senki által nem várt vereség, ami után sokan máris temették a csapatot, annak tükrében mégsem skandallum, hogy déli szomszédaink megverték vasárnap Hollandiát is, így a regnáló világelső két meccs után nulla ponttal az utolsó helyen áll.

A hollandoknak mindenképp nyerniük kell, „vért fognak inni”

Az online sajtótájékoztatón Háfra Noémi azt mondta úgy érzi: mivel a hollandoknak mindenképpen győzniük kell a továbbjutáshoz „vért fognak inni” a keddi mérkőzés előtt. – Ismerjük őket, nagyon jó csapatot alkotnak, világbajnokok, még, ha van is hiányzójuk. Két meccsen kikaptak, és készülnek nagyon, hogy ne essenek ki az Eb-ről – idézte őt a Nemzeti Sport.

Tomori Zsuzsanna szerint a szerbek ellen kiderült, hogy a csapatban kinek, mik az erősségei. – Hihetetlen, hogy ennek a csoportnak ez lett a vége: a hollandokkal játszunk ki-ki meccset. Ha valaki ezt mondja, biztos kinevetem. De azért rajtuk is látszik, hogy próbálnak új csapatot építeni, viszont nagyon jól futnak, nagyon jó fizikumúak. Figyelnünk kell, hogy ne kapjunk gyors gólokat, viszont felállt fal ellen kiegyenlített lehet a mérkőzés. Ha kintről betalálunk, mint a szerbek ellen, akkor nagyon jó kis meccset fogunk velük játszani. Úgy megyünk bele, hogy mindenképp meg szeretnénk nyerni.

A kapitány Gáborok, azaz Elek és Danyi szerencsére felrázta a válogatottat, amely a szerbeket kiütötte, életben tartva középdöntős terveinket. A sima siker mellett így örömmel konstatálhattuk, hogy első Európa-bajnokságán góllal debütált az ellenfélnél a Dunaújvárosi Kohász KA játékosa, Jovovity Jovana, aki meg is köszönte a klubja közösségi oldalán közzétett gratulációt.

A másik találkozótól is függ, mi kell a továbbjutáshoz

Azért tegyük hozzá, ők kevesebb mint egy nappal korábban nagy csatában verték a hollandokat. Amire a mieinknek is szükségük lesz kedd este az utolsó csoportmeccsen, kivéve, ha a horvátok besegítenek és előttünk a szerbeket is legyőzik. Abban az esetben az egymás elleni eredmények alapján mi jutunk tovább harmadikként. Kivéve, ha 21 góllal vagy nagyobb különbséggel kapunk ki, de ez azért elképzelhetetlen. Ha a horvát–szerb döntetlennel, vagy szerb sikerrel zárul, legalább egy pontot biztosan szerezni kell. Az is biztos, legfeljebb két pontot vihetünk magunkkal.

A vörös zónából

Hotelfogság Koldingban, kesztyűben megfogott evőeszközök, edzés, meccs és a szálloda falainak bámulása. Ilyen körülmények között kell helytállnia a magyar válogatottnak (és a kontinens másik 15 együttesének) – mindezekről Liszkay Gábor, a Magyar Kézilabda Szövetség csapattal együtt a helyszínen tartózkodó kommunikációs igazgatója számolt be az origo.hu-nak.

– Ahogyan előzetesen mondták, valóban teljesen bezárva vagyunk, a szállást kizárólag a mérkőzések és edzések helyszíne közötti autóbuszos utakon hagyhatjuk el. A hotelen belül a szobákból csak szigorúan maszkban mehetünk ki, az étkezéseket is így szervezik. Sőt, az ennivalókhoz, illetve az evőeszközökhöz csak kesztyűben lehet nyúlni, amikor felvesszük ezeket. Majd onnan elvonulunk egy számunkra elkülönített helyiségbe, ott lehet levenni a maszkot és enni, inni, oda viszont rajtunk kívül senki nem léphet be. Reggelente lázmérésen esik át mindenki, aki a hotelben ebben az úgynevezett vörös zónában tartózkodik, továbbá háromnaponta PCR-teszt következik – mondta.

Egyébkénként jó hangulatban telt a buborékban a csapat második szabadnapja. Innen tartottak online sajtótájékoztatót is hétfőn, mert csak így lehetnek kapcsolatban az újságírókkal. – Minden mérkőzés más és más, aktuálisan a legjobb formában levőket kell pályára küldeni, csodára ne várjunk, arra ne számítsunk. Azzal tisztában kell lenni, hogy nem 7-8 emberről szól egy mérkőzés, hanem 14-15-ről, és aki 5-7 percre jön be csereként, az legalább olyan fontos, mint aki kezdőként lép pályára. Ami a szerbek ellen jó volt, ugyanaz majdnem biztos nem lesz jó a hollandok ellen – mondta Danyi Gábor.