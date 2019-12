A kerek világ összes lakodalmában jártak

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy megyei jogú város. Ennek a városnak volt egy könyvtára, ahol minden évben, Mikulás havában összegyűlt a legkiválóbb mesemondók apraja-nagyja.

Idén is (immár 24. alkalommal) megszervezték a mesemondó gyermekek találkozóját a dunaújvárosi József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárában. Az esemény éppen Mikulás napjára esett, a téma azonban mégsem a nagyszakállú legendáját feldolgozó történetek köré épült – a gyerekek ezúttal a „nagy mesemondó” által gyűjtött népmesékből, azon belül is királylányos és királyfis mesékből készültek az általános iskolások.

Mint ahogy azt már megszokhattuk, egy iskola egy évfolyamából egy-egy gyerek jelentkezhetett elsőtől nyolcadik osztályig. Ahhoz, hogy az oktatási intézmények el tudják dönteni, ki induljon az Aranyalma-díjért, egy előválogatón vettek részt a tanulóik. A találkozón a város összes általános iskolája képviseltette magát, és több térségi intézmény is küldött diákot.

Az előadásokat a stílusosan rénszarvasos fejdíszt viselő gyermekkönyvtáros, Marcsi néni konferálta fel, aki mosolyogva megjegyezte, „ma nagyon-nagyon sok lakodalomban járunk képzeletben.” A mesemondók előadását egy háromtagú szakmai zsűri értékelte, név szerint Kurucz Gergely és Könyves Ágnes, a dunaújvárosi vegyeskar karnagyai, valamint Szendrődi Mária ismert mesemondó.