A gondoskodás nem csupán egy napra szól

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben október 1-jét választotta ki az idősek világnapjára, de egy egészséges társadalomban a róluk való gondoskodásnak mindennaposnak kell lennie. A térségünk települései folyamatosan figyelnek az erre rászorulókra.

Mintegy hatszázmillió hatvan évesnél idősebb személy él a világon. Ez a szám a számítások szerint 2025-re akár meg is kétszereződhet. Ez a korosztály nemcsak anekdotáikkal és a példabeszédeikkel, hanem számtalan módon tudna segíteni a fiatalabb nemzedékeknek. Nem szabad elengednünk egymás kezét.

A környező településeken is módot találtak arra, hogy tartalommal töltsék meg ezt a nevezetes napot. Ezúttal két helyszínre látogattunk el.

Szebb nevet adtak neki

Daruszentmiklóson Rauf Norbert polgármester mutatta be az ünnepüket

– Számunkra valahogy nem valami kellemes hangzású az idősek világnapja elnevezés, ezért mi a daruszentmiklósi szépkorúak napjának neveztük. Egy közösen eltöltött délutánra hívtuk őket a Barátságházba. Vendégül láttuk őket, és mellette az óvódások és az iskolások is egy kis műsorral kedveskedtek nekik. Meglepetésként zenekarral is szolgáltunk, mert azt szerettük volna, hogy a kedvenc dalaikat is meghallgathassák, és akár együtt is énekelhessék ezen a találkozásukon. A mi gondoskodásunk nem csak erre az egy napra érvényes. Odafigyelünk a településünkön élő idősekre. Még ha egy kicsit hiányos is a költségvetésünk, minden erőnkkel igyekezünk ezeket az önként vállalt kötelezettségeinket teljesíteni.

Örültek a meghívásnak?

– Azt hiszem, hogy igen, mert sokan jöttek, és jókedvűen töltötték el az időt a társaságban, valamint velünk, a vendéglátóikkal. Évről évre többen érkeznek, megszerették ezt a rendezvényt. A legfontosabb, hogy ilyenkor találkozhatnak egymással. Egy bizonyos életkor fölött már nehezen tudják egymást meglátogatni. Erre az alaklomra azonban a nehezebben közlekedők közül elmegyünk azokért, akiket nem tudnak elhozni a családjaik, és az ismerőseik, és természetesen a rendezvény után haza is visszük őket.

Az eredmény

– Hogy van-e haszna az ilyen rendezvénynek? Felbecsülhetetlen! A vendégeink kimozdulnak, megadják a módját a megjelenésüknek, ünnepnapot tartanak. A gondokat otthon hagyják, a betegségek is lecsillapodnak erre az időre. Alaposan kibeszélgetik magukat, felfrissülnek, erőre kapnak. Boldogan, élményekkel gazdagodva térnek haza az otthonaikba.

Bensőséges délután volt

Nagykarácsonyban a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület fogadta vendégül a Vadvirág nyugdíjasklub tagjait. A szervezésben is közreműködő Halászné Czeiner Judittól, az eseménynek helyszínt adó könyvtár vezetőjétől a következőket tudtuk meg.

– Erre az alkalomra egy kellemes délutáni beszélgetésre hívtuk meg a nyugdíjasokat. Ahogy az nálunk ilyenkor szokás, egy kis uzsonna is került az asztalokra, de természetesen a vendégek sem üres kézzel jönnek az ilyen találkozókra. Örömmel vettük, hogy a meghívottjaink közül, aki tehette, mindenki eljött hozzánk. Jó kapcsolatban vagyunk egymással. A könnyen induló beszélgetések közben meglepetésként egy-két verset is elmondtak a vendégeink, majd együtt énekeltünk, ami szebbé és meghittebbé tette ezt a délutánunkat.

Részt vesznek a falu életében

– A nyugdíjasklubunk tagjai nem ritka vendégei a könyvtárnak, hiszen kéthetenként rendszeresen megjelennek. A közösségünk örömére ők egy nagyon aktív társaság. A lehetőségeikhez képest részt vesznek a falu közéletében és a programokban, sőt, gyakorlati feladatokat is szívesen vállalnak magukra. legutóbb például a szüreti felvonuláson résztvevőket várták az általuk elkészített finom ebéddel. Mindenkinek nagyon ízlett.BAT