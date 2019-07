A fejlődés alapja a korszerű infrastruktúra

Mindennek alapja a korszerű infrastruktúra. Különösen, ha az a közúti és vasúti közösségi közlekedéshez is kapcsolódik.

Pénteken többek között erről volt szó a Szabolcsi Nyári Fesztivál megnyitóján, amelyet megtisztelt jelenlétével dr. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Petrin László és a település polgármestere, Csányi Kálmán.

Az államtitkár megnyitó beszédében kiemelte: a magyar kormány intézkedései következtében ma 800 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. A gazdaságélénkítő intézkedések között szólt az adócsökkentésekről, a polgárok könnyebb boldogulásáért meghozott döntésekről és természetesen a közlekedési infrastruktúrát erősítő fejlesztésekről. Ezek között említette Pusztaszabolcsra és a térségre vonatkozóan a vasúti fejlesztéseket, amelyek a település életét is kiemelten érintik. Az államtitkár kiemelte, hogy belátható időn belül zárul a sztráda-háromszög a település körül, így Pusztaszabolcson az M6-os, az M7-es és az épülő M8-as pályáknak köszönhetően háromszorosan is igaz lesz az, hogy a kormányzati tervek szerint idővel minden magyar településről 30 percen belül elérhetővé válik egy-egy négysávos út. Dr. Mosóczi László szólt a település északi elkerülő útjának megépítéséről és a vasúti fejlesztéshez kapcsolódó külön szintű vasúti átjáróról, amely a város északi elkerülő útjának részeként épül meg. Ehhez kapcsolódóan megköszönte dr. Dorkota Lajosnak, Dunaújváros és Fejér megye díszpolgárának, dr. Galambos Dénesnek és Csányi Kálmánnak eredményes lobbitevékenységét is.

Dr. Galambos Dénes köszöntőjében kitért arra is, hogy a Pusztaszabolcsot elkerülő út és a vasúti felüljáró tervezési munkái hamarosan megkezdődnek, amelynek megvalósítására több mint 20 milliárd forintot biztosít majd a kormány.

Az M8-as fontosságát a miniszterelnöki biztos is kiemelte: Dunaújváros és térsége életére jelentős hatást gyakorol majd a megépülő M8-as autóút. Az erre felfűzhető ipari potenciál a paksi atomerőmű-beruházás gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő szerepével együtt óriási lehetősége ennek a térségnek.