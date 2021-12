– Szoros, gyors találkozót játszottunk. A Fradinak a lefordulásait többnyire megakadályoztuk, ám az emberhátrányokat nem sikerült hatékonyan kivédekezni. Más kérdés, elég könnyen kapták az előnyöket, az utolsóról nem is beszélve, ami abszolút sportszerűtlen és tiszteletlen megoldás. Azt gondolom, ez a klub ennél sokkal többet tett le az asztalra, minthogy itthon telt ház előtt meg lehessen ezt tenni. De meg lehet! Mindig is így volt, most is, meg jövőre is – mondta.