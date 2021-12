– Így van, és ezek csodálatosak. Mi is így vagyunk ezzel, a férjem is nagyon szereti a múltban való kutakodást. Rengeteget mesél az unokáknak, akár fényképek, bútorok vagy más tárgyak kapcsán is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk a történetükről, meséljünk az elődökről, mert kellenek ezek a láncszemek. Kell a gyökér, kell a múlt, mert múlt nélkül egyszerűen nem élhetünk. A hagyományokat át kell menekíteni! Ez a múltban is így volt. A hagyományok éltetését mindig a nagyszülők vállalták magukra. A nagyszülőkön keresztül hagyományozódott szinte minden a népi kultúrában is. Egyébként a legtöbbet ők foglalatoskodtak a gyermekekkel, míg a szülők dolgoztak.