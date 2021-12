Dunaújváros – Az előadó Okos Márton volt, aki valójában kettős szerepet töltött be, elsősorban mint az erdélyi lengyel vonatkozású történelmi emlékhelyek oknyomozó újságírója tartotta meg előadását, de egyúttal bemutatta nemrég kiadott könyvét is, amely az Erdélyi lengyel emlékhelyek, történetek címet viseli. Okos Márton már gyermekkorában beleszeretett Lengyelországba, mint a történelem iránt nagyon is fogékony kisdiák, amikor II. Rákóczi Ferenc életéről olvasott, megtudta, hogy a fejedelem annak köszönhette életét, hogy sikerült a bécsi császári udvarból Lengyelországba menekülnie. Mint erdélyi születésű helytörténész, elkezdte felkutatni a közös pontokat, amelyek összekötötték hazáját és Lengyelországot. Ez nem kis feladat volt, ugyanis a magyar történészek már évszázadok óta kutatták a közös magyar–lengyel emlékhelyeket, de az erdélyi lengyel vonatkozások kevésbé voltak ismertek. Okos Márton nevéhez számtalan, Erdélyben felállított emléktábla, sírkő, sőt műemlék helyreállítása is kötődik, ebben a szellemben működik az általa alapított Báthory–Bem hagyományőrző egyesület is. Kezdeményezésére a 2017-es évet hivatalosan is Szent László-évnek nevezték ki, amelyről egy ünnepi sorozattal emlékeztek meg Lengyelországban, de hazánkban és Erdélyben is. Különösen értékesek az erdélyi lengyel kapcsolatok feltárásai, ezek teszik ugyanis Okos Márton munkáját úttörővé. Ez ugyanis az első szisztematikus nyilvántartása az erdélyi lengyel történelmi emlékeknek, templomoknak, kopjafáknak, emléktábláknak, emlékműveknek, sőt iskoláknak is.