Rajzfilmek bűvöletében

Amióta az eszemet tudom, szeretem a rajzfilmeket. Szombaton és vasárnap reggel biztos, hogy rajzfilmeket nézek a tévében.

A Magyar népmesék sorozatból egyet sem hagynék ki, ugyanúgy megszakadna a szívem, ha lemaradnék Kukoriról és Kotkodáról, egy Mekk Elekért pedig ölni tudnék. De szeretem az amerikai klasszikusokat is, a Frédi és Bénit, a Tom és Jerryt, Foxi Maxit, de még Tapsi Hapsit is. Viszont az amerikaiakkal vannak problémáim is. Frédi és Bénit Csákányi László, Márkus László, Psota Irén és Váradi Hédi szinkronja nélkül nem tudom élvezni. Legutóbb pedig Tapsi az autójában kihangosítva mobiltelefonált. Nekem furcsa.