Reneszánsz a futballéletben

Ócsai Norbertet Horvát László váltotta az elmúlt év szeptemberétől a Kulcsi Sportegyesület futballszakosztályának felnőtt csapatát irányító vezető edzői posztján. Horváth László a lépésről lépésre haladás híve, a körülményekre is nagyon figyel, de a csapatépítés is kiemelt szempont edzői munkájában.

A felnőttcsapat edzőjének és az Erdélyi fivéreknek, Péternek és Tamásnak szponzor-felkutató munkája példaértékű.

A csapatnak régi mezben kellett pályára lépnie, tekintve, hogy többekre nem is volt méretében megfelelő, a csapat megjelenése messze nem lehetett egységes. Egészen addig, amíg az edző közbenjárására a Dutrade Zrt. sportbarát segítségének és hétszázezer forintos nagylelkű támogatásának köszönhetően minden felnőttjátékos egy új garnitúrát, melegítőt és táskát is kapott a vállalattól. Sőt Horváth István segítségével cseremez is a sportolók rendelkezésére áll. Megkülönböztető trikók beszerzésében id. Godó Tivadar hetvenezer forintos adománya segített.

Csakúgy, mint a hiányos labdakészlet feltöltésében, amelyhez Markovics János és Horváth István is csatlakozott, így a 16 újjal kilencvenkétezer forint értékben most már elég labda és tárolóháló áll a csapat rendelkezésére, ami nem hátrány, tekintve, hogy szerény sportműveltségem morzsáit összecsipegetve úgy tudom, hogy a foci labdajáték. A játékosokat szállító busz sokáig csak dísz lehetett a pálya szélén, így a játékosok vagy saját személyautóikkal utaztak az idegenben megrendezett meccsekre, vagy Erdélyi Tamás saját buszával, saját költségén szállította a csapatot. Azonban hála Mészáros Róbert autószerelésben nyújtott segítségének, mára a saját busszal, együtt közlekedhet a csapat.

A csapat újra a régi öltözőben öltözik, amit saját kezűleg újítanak fel Posch János és Dárdai László segítségével. A felújításhoz szükséges eszközöket a sportegyesület finanszírozta ötvenezer forinttal.

Ismét visszatért és újra beépült a csapat életébe a „csapatkajálások” szokása. A szurkolók sokszor okoznak jóleső meglepetést az energia visszapótlásában a játékosoknak. A csapatépítést remekül szolgálja az együtt eltöltött idő, a közös célok valamint a pályán kívül jól elvégzett feladat. Ezért társadalmi munkát is vállal a csapat, a sportpálya rendbetételében tevékenyen is közreműködnek. Megoldásra váró feladat, hogy a labdafogó háló hiányosságait a nagy kapu mögött megoldják, mert az edző szerint ez kifejezetten balesetveszélyes.

A vezetőedző külön kihangsúlyozta, hogy mindenkinek nagyon hálás a segítségért. A felsorolt tételek összesenje igen jelentős, hatása azonban még annál is nagyobb lehet. Egy célja van: küzdeni a győzelemért. A hangsúly itt a küzdelmen van. Mert ha valaki küzd, az önmagában érték.