Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén

Hatalmas érdeklődés övezte az MVM online nyereményjátékát. Az energetikai-fenntarthatósági témájú keresztrejtvényt az ország 397 iskolájának közel 2200 diákja töltötte ki. A tíz, legrövidebb idő alatt helyes megfejtést beküldő versenyző iskolája egy-egy nagy értékű okosbútorral lesz gazdagabb.

397 magyarországi intézmény összesen 2153 diákja szállt versenybe az MVM Okosbútor online nyereményjátékán, amelyen egy energetikai és fenntarthatósági témájú keresztrejtvényt kellett kitöltenie a tanulóknak. A megmérettetésen a feladványt leggyorsabban helyesen megoldó tíz diák iskolája egy-egy fából készült, nagyméretű, szabadtéri, napelemmel és USB-aljzattal szerelt, telefontöltésre is alkalmas, sötétben pedig hangulatvilágítást adó, művészeti alkotásnak is beillő, KisKígyó fantázianevű okosbútorral lesz gazdagabb.

A keresztrejtvényt összesen közel 400 intézmény diákjai töltötték ki, a versenyzők 28 százaléka budapesti, 72 százaléka pedig vidéki iskolát képviselt. Hibátlan megfejtést 317 diák küldött be, leggyorsabb tanulója révén pedig az alábbi tíz intézmény lett a verseny nyertese:

Sármelléki Általános Iskola,

Horváth Mihály Gimnázium (Szentes),

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda (Kisújszállás),

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium,

Energetikai Technikum és Kollégium (Paks),

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola,

Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium (Budapest),

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium,

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola És Gimnázium (Szombathely),

Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

Az első helyezett 1 perc 40 másodperc alatt fejtette meg és küldte be a rejtvényt. Hat diák 2 percnél kevesebb idő alatt oldotta meg a feladványt. A leggyorsabbak a Móricz Zsigmond Református Kollégium tanulói voltak, akik közül többen is a 2 perces időn belül válaszolták meg hibátlanul a kérdéseket. Az energetikai témájú tesztre az www.mvmokosbutor.hu oldalon található tudástárból készülhettek a diákok.

„Az MVM Csoport Magyarország 3. legnagyobb vállalatcsoportja, a legnagyobb energetikai tudásközpont is egyben. Társaságcsoportunk kiemelten kezeli az energetikai innovációk támogatását, illetve az energetikához kapcsolódó ismeretterjesztést, edukációt. Az MVM Csoport fontos társadalmi célja, hogy a fiatal generáció körében is népszerűsítse az energetikával kapcsolatos témákat, segítse az információáramlást és a tudatos energiafelhasználás térnyerését. A tavalyi nagysikerű okosbútor-pályázat után nem volt kérdés, hogy idén is folytatjuk az iskoláknak szóló programunkat” – mondta Jákó Eszter, az MVM Zrt. csoportszintű kommunikációs igazgatója.

A tíz darab, KisKígyó fantázianevű bútort a Hello Wood tervezte és gyártotta. A kültéri bútorok moduláris felépítésűek, variálhatóságuk miatt bármilyen helyszínen könnyen elhelyezhetők. Az ergonomikus kialakítású térbútor 10 méter hosszú, acél vázszerkezettel, keményfa borítással és funkcionális ülőfelülettel rendelkezik.