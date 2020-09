Szijjártó: Ausztria az egyik legfontosabb szövetségese Magyarországnak (videó)

Szijjártó Péter megbeszélést folytatott Karoline Edtstadlerrel osztrák Európai Unióért és alkotmányért felelős miniszterrel, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: nagyra becsülik a jelenlegei osztrák kormányt, és bár vannak kérdések, amelyek tekintetében eltér az álláspontjuk, nem hagyják, hogy ezek „túszul ejtsék” az együttműködést.

Kifejtette: lényeges területeken ért egyet a két ország, ilyen az EU bővítése a Nyugat-Balkán felé és az illegális bevándorlók kötelező letelepítési kvótájának elutasítása.

Az Európai Bizottság új migrációs paktumáról elmondta: Magyarország rendkívül negatívan ítéli meg, amit az uniós testület letett az asztalra, mert úgy tűnik, Brüsszel nem tanult az elmúlt évek hibáiból és nem adta fel a bevándorláspárti politikáját.

Ez a csomag egy reménytelen kísérlet, hogy ne nevezzék kvótának azt, ami valójában az – fogalmazott.

Az előterjesztés a migránsok szétosztásáról szól, amit Magyarország nem támogat. Ha most újabb illegális migrációs hullámok lennének, azok már komoly egészségügyi kockázatot is jelentenének, ezért továbbra is az a magyar álláspont, hogy a migrációt nem kezelni, hanem megállítani kell, de ez a csomag még mindig a kezelésnél tart – mutatott rá.

Szijjártó Péter közölte: a határt továbbra is erősen védik és nem engedik meg illegális migránsok érkezését az ország területére.

Kitért rá: más közép-európai országokhoz hasonlóan az Európai Bíróság előtt támadják meg az EU mobilitási csomagját, amely bürokratikus intézkedésekkel hozza hátrányos helyzetbe a közép-európai szállítmányozási vállalatokat.

Megjegyezte: Ausztria a második legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, a harmadik legnagyobb beruházó az országban, és 2500 itt működő osztrák cég mintegy 70 ezer embernek ad munkát.

Kérdésre a külügyminiszter elmondta: a magánéletét és a közéleti tevékenységét élesen elválasztja egymástól.

Már korábban is többször szerepelt a közösségi oldalán, hogy alkalmanként helikopterrel utazik, de úgy tűnik, ez eddig „nem mindenkinek tűnt fel” – fogalmazott.

Közölte: akkor használta a rendőrség helikopterét, amikor szükség volt rá, hogy elvégezze a munkáját, amellyel a választók megbízták és amely a magyarok érdekét szolgálja.

„Nem szórakozásról van szó, hanem munkavégzésről” – jelentette ki, méltatlannak nevezve a kritikákat.

Ugyancsak kérdésre Szijjártó Péter közölte: a koronavírus-járvány elleni védekezésben nem haboznak meghozni egy olyan döntést sem, amellyel meg tudják védeni a magyarok életét, egészségét és a gazdaság működőképességét.

Ha a körülmények lehetővé teszik, hogy enyhítsenek a korlátozásokon, enyhítenek, és ha szigorítani kell, akkor pedig szigorítanak – mondta.

Azt is elmondta: elfogadhatatlan, hogy a szolidaritás csak az illegális bevándorlók befogadása lehet, erre Magyarország nem hajlandó, akkor sem, ha emiatt sok politikai támadással kell szembenéznie.

A határvédelem is a szolidaritás egy formája, mert ezzel megakadályozták, hogy illegális bevándorlók tömegei jussanak el más európai országokba is – emlékeztetett.

Karoline Edtstadler hangsúlyozta: Magyarország megbízható partnere Ausztriának, baráti ország, az együttműködésük nagyon fontos, és ennek így kell maradnia a jövőben is.

A bizottság migrációs csomagjáról elmondta: az illegális bevándorlás kezelésére a kötelező szétosztás nyilvánvalóan nem működik, ez az irány kudarcot vallott.

Fontos a szolidaritás, de annak más formája is van, nemcsak az illegális bevándorlók befogadása – vélekedett.

Az osztrák miniszter kiemelte a jogállamiság jelentőségét, azt mondta, ez országa számára olyan alapérték, amellyel kapcsolatban nem lehetséges a kompromisszum.



Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Karoline Edtstadler osztrák Európai Unióért és alkotmányért felelős miniszter sajtótájékoztatója a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2020. szeptember 25-én