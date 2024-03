Ukrajnában „vákuum volt”, mégpedig „nagy hajlandósággal arra, hogy elfogadják ezt a fajta segítséget, amit máskor inkább tolakodásnak vettek volna

– nyilatkozta Soros György a The New Yorker magazinnak 1995-ben. Az eseményeket és Soros ukrajnai tevékenységét Rachel Ehrenfeld rekonstruálta The Soros Agenda című, 2023-ban megjelent kötetében – írja a Mandiner.

Soros úgy folytatta, hogy

Arra gondolok, hogy ezt nem próbálhatod és teheted meg Amerikában. Megmondanák, hová menjek el.

Hozzátette:

Ha ez nem egy másik nemzet ügyeibe való beavatkozás, akkor nem tudom, mi az!

A Majdnan-forradalmat finanszírozta

A andiner arról ír, hogy Soros alapítványa 1990 áprilisában nyitott meg Kijvben, a még szovjet tagköztársaság Ukrajnában, mégpedig Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány néven (International Renaissance Foundation, IRF). 1994-re a legnagyobb nemzetközi adományozó szervezet volt az országban, 12 millió dolláros költségvetéssel.

A 2000-es években az alapítvány honlapja szerint a cél Ukrajna EU-s integrációjának előmozdítása volt. A Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) honlapja arról is számot ad – írja Ehrenfeld –, hogy támogatni kívánták azokat, akikre hatással volt a Krím orosz annexiója.

Az egyébként oroszellenes és erős amerikai öntudatú Ehrenfeld leszögezi: az OSF honlapja „azonban a semmit nem mond Sorosnak a narancsos forradalom (2004–5) finanszírozásában játszott szerepéről, amelyet az EBESZ, a Külügyminisztérium és más nemzetközi testületek is segítettek”.