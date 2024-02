Szalay-Bobrovniczky Kristóf: fontos állomásához érkezett a magyar haderő fejlesztése Fontos állomásához érkezett a magyar haderő fejlesztése azzal, hogy új harcászati eszközök, Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek kerülnek a régi, orosz gyártmányú BTR-ek helyére – mondta a honvédelmi miniszter kedden a Pest vármegyei Tatárszentgyörgyön. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a most rendszeresítendő Lynx (Hiúz) páncélozott gyalogsági harcjárművek harcjárművezetői gyakorlatán beszélt a tatárszentgyörgyi lőtéren. Azt mondta: a páncélozott járművek, amelyek a gyakorlaton részt vesznek, nemcsak a Magyar Honvédség kötelékében, hanem a világon is új technológiát képviselnek. Egyedülállónak nevezte azt a szolgálatot, amelyet a katonák végeznek, megtanulják vezetni az új harcjárműveket és kifejlesztik hozzájuk a harceljárásokat is, amelyeket addig gyakorolnak, amíg készség szintig jutnak el. A Lynxet 2023 végétől már Magyarország is gyártja, legurult az első harcijármű a zalaegerszegi gyár gyártósoráról - emlékeztetett a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: bár a Lynxet a német Rheinmetall vállalat fejlesztette ki, a magyarországi gyártás miatt tulajdonképpen "hazai termék". Közölte: nagyon büszke az újonnan bevonult magyar fiatalokra, akik ezekhez a járművekhez most alakítják ki a harcászati technikákat. Az újonnan bevonultakkal és a már korábban szolgáló katonákkal sikerült egy teljes zászlóaljat felállítani – tette hozzá. Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese elmondta: 2023-ban kezdődött meg a Lynx harcijárművek szállítása a Magyar Honvédségnek, a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár kötelékébe, akkor indult a toborzás is az új harci eszközökhöz. Értékelése szerint a Lynx-zászlóalj jó úton jár ahhoz, hogy nemcsak a Magyar Honvédség legjobban felszerelt, hanem legjobban kiképzett alakulata is legyen.